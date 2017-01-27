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27 января 2017, 8:26 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Барбашев в составе «Сент-Луиса» проиграл «Миннесоте» в дебютном матче в НХЛ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. «Миннесота» победила «Сент-Луис» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 21-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел первую игру в карьере.

21-летний российский нападающий нанес один бросок и провел четыре силовых приема в дебютной игре. Увеличить
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В составе «Флориды» отличились Эрик Хаула (21-я минута), Тайлер Граовац (33), Микко Койву (40), Нино Нидеррайтер (42) и Микаэль Гранлунд (43). У «Сент-Луиса» единственный гол забил Владимир Тарасенко (25), которому удалось прервать 8-матчевую серию без заброшенных шайб. 25-летний Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне и набрал 47-й результативный балл (21+26).

Барбашев сыграл 10 минут и 3 секунды в дебютном матче в НХЛ. Ему удалось нанести один бросок, провести четыре силовых приема и дважды заблокировать броски хоккеистов «Миннесоты».

Воспитанник ЦСКА Барбашев отправился в Северную Америку в 2012 году и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон Уайлдкэтс». В 2014 году он был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2014 года во втором раунде под 33-м номером. В сезоне-2015/16 форвард сыграл 65 матчей, в которых набрал 28 очков (10+18), в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Чикаго Вулвз», выступающим в АХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист провел за «Вулвз» девять матчей, набрав 7 (3+4) очков. Барбашев в составе сборной России становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года, а также бронзовым призером турнира 2014 года.

«Сент-Луис» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка после 49 игр. «Миннесота» идет на первой строчке на Западе, набрав 69 очков в 48 матчах. В следующем матче 31 января «Сент-Луис» дома встретится с «Виннипегом», а «Миннесота» в гостях сыграет против «Эдмонтона».

27.01.2017 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 5:1 Сент-Луис Блюз
(0:0, 3:1, 2:0)
Главные тренеры
Брюс Будро Кен Хичкок
Вратари
Деван Дубник Картер Хаттон 42:11 (Дж. Аллен 42:11)
1-й период
08:38 Крис Стюарт
Картер Хаттон 16:39
17:59 Зак Паризе
2-й период
20:23 Эрик Хаула (З. Паризе, Дж. Поминвилль)
Владимир Тарасенко (Дж. Шворц, Й. Лехтеря) 24:47
32:19 Тайлер Граовац (Н. Нидеррайтер, М. Дамба)
Джей Боумистер 38:19
39:48 Микко Койву (Мик. Гранлунд, Н. Нидеррайтер)
3-й период
41:29 Нино Нидеррайтер (Ч. Койл, Э. Стаал)
42:11 Микаэль Гранлунд (Дж. Сперджен, Д. Зукер)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Нидеррайтер (Миннесота Уайлд), Мик. Гранлунд (Миннесота Уайлд), Д. Дубник (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
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