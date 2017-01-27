Барбашев в составе «Сент-Луиса» проиграл «Миннесоте» в дебютном матче в НХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Флориды» отличились Эрик Хаула (21-я минута), Тайлер Граовац (33), Микко Койву (40), Нино Нидеррайтер (42) и Микаэль Гранлунд (43). У «Сент-Луиса» единственный гол забил Владимир Тарасенко (25), которому удалось прервать 8-матчевую серию без заброшенных шайб. 25-летний Тарасенко забросил 21-ю шайбу в сезоне и набрал 47-й результативный балл (21+26).

Барбашев сыграл 10 минут и 3 секунды в дебютном матче в НХЛ. Ему удалось нанести один бросок, провести четыре силовых приема и дважды заблокировать броски хоккеистов «Миннесоты».

Воспитанник ЦСКА Барбашев отправился в Северную Америку в 2012 году и провел три сезона в клубе юниорской лиги Квебека «Монктон Уайлдкэтс». В 2014 году он был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2014 года во втором раунде под 33-м номером. В сезоне-2015/16 форвард сыграл 65 матчей, в которых набрал 28 очков (10+18), в фарм-клубе «Сент-Луиса» «Чикаго Вулвз», выступающим в АХЛ. В нынешнем сезоне хоккеист провел за «Вулвз» девять матчей, набрав 7 (3+4) очков. Барбашев в составе сборной России становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года, а также бронзовым призером турнира 2014 года.

«Сент-Луис» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка после 49 игр. «Миннесота» идет на первой строчке на Западе, набрав 69 очков в 48 матчах. В следующем матче 31 января «Сент-Луис» дома встретится с «Виннипегом», а «Миннесота» в гостях сыграет против «Эдмонтона».