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Кучеров отличился на 12-я минуте матча, сравняв счет — 1:1. У «Флориды» голы забили Юсси Йокинен (10) и Джонатан Марчессо (62).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков и был признан третьей звездой встречи. Голкипер «Флориды» Джеймс Раймер стал первой звездой матча, Марчессо — второй.

Кучеров забросил 19-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 44 очка (19+25) по системе «гол+пас» в 43 матчах.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 27.01.2017, 3:30 2:1 ОТ Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 50 матчей. «Флорида» идет на 10-м месте в турнирной таблице на Востоке, набрав 52 очка в 50 матчах. В следующем матче 31 января «Тампа-Бэй» дома сыграет против «Бостона», в тот же день «Флорида» на своей площадке встретится с «Оттавой».

В параллельном матче «Миннесота» дома обыграла «Сент-Луис» со счетом 5:1. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прервал 8-матчевую серию без заброшенных шайб, отличившись на 25-й минуте матча. 25-летний россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне и набрал 47-й результативный балл (21+26).