Гол Годро в овертайме принёс «Калгари» победу над «Оттавой»

Первый период прошёл без забитых шайб, а во втором и третьем команды по два раза поразили ворота друг друга — на шайбы Майкла Ферланда и Шона Монахана ответили Томми Уингелс и Крис Уайдман. В овертайме за 31 секунду до финальной сирены победу своей команде принёс Джонни Годро.