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27 января 2017, 8:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Годро в овертайме принёс «Калгари» победу над «Оттавой»

«Калгари Флэймз» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2 в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.

Первый период прошёл без забитых шайб, а во втором и третьем команды по два раза поразили ворота друг друга — на шайбы Майкла Ферланда и Шона Монахана ответили Томми Уингелс и Крис Уайдман. В овертайме за 31 секунду до финальной сирены победу своей команде принёс Джонни Годро.

27.01.2017 03:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Оттава Сенаторз 2:3 ОТ Калгари Флэймз
(0:0, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
Ги Буше Глен Гулутзан
Вратари
Майк Кондон 58:45 (М. Кондон 58:58) Брайан Эллиотт
1-й период
12:35
Михаэл Фролик 17:06
Михаэл Фролик 17:06
2-й период
22:34 Крис Келли
Майкл Ферланд 29:39
Шон Монахэн (Д. Хэмилтон, Дж. Годро) 37:08
Крис Верстиг 37:32
3-й период
42:01 Томми Уинглс (Ф. Клаессон)
53:59 Кайл Террис
58:58 Крис Уайдмэн (М. Хоффман, З. Смит)
Овертайм
Джон Годро (М. Баклунд) 64:29
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), М. Ферланд (Калгари Флэймз), Т. Уинглс (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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Калгари Флэймз
Новости Матчи Состав Статистика
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