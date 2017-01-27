Гол Годро в овертайме принёс «Калгари» победу над «Оттавой»
«Калгари Флэймз» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 3:2 в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ.
Первый период прошёл без забитых шайб, а во втором и третьем команды по два раза поразили ворота друг друга — на шайбы Майкла Ферланда и Шона Монахана ответили Томми Уингелс и Крис Уайдман. В овертайме за 31 секунду до финальной сирены победу своей команде принёс Джонни Годро.
|27.01.2017 03:30
|Регулярный чемпионат
|Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
|Оттава Сенаторз
|2:3 ОТ
|Калгари Флэймз
|(0:0, 0:2, 2:0)
Главные тренеры
|Ги Буше
|Глен Гулутзан
Вратари
|Майк Кондон 58:45 (М. Кондон 58:58)
|Брайан Эллиотт
|1-й период
|12:35
|Михаэл Фролик
|17:06
|Михаэл Фролик
|17:06
|2-й период
|22:34
|Крис Келли
|Майкл Ферланд
|29:39
|Шон Монахэн (Д. Хэмилтон, Дж. Годро)
|37:08
|Крис Верстиг
|37:32
|3-й период
|42:01
|Томми Уинглс (Ф. Клаессон)
|53:59
|Кайл Террис
|58:58
|Крис Уайдмэн (М. Хоффман, З. Смит)
|Овертайм
|Джон Годро (М. Баклунд)
|64:29
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Дж. Годро (Калгари Флэймз), М. Ферланд (Калгари Флэймз), Т. Уинглс (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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