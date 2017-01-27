Шайба Любимова принесла «Филадельфии» победу в матче НХЛ против «Торонто»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе «Филадельфии» шайбы забросили Уэйн Симмондс (13-я минута) и Любимов (58). У «Торонто» отличился Уильям Нюландер (36).

24-летний Любимов впервые в карьере забросил победную шайбу в матче НХЛ. Теперь на счету россиянина пять очков (четыре гола + передача) в 36 матчах сезона-2016/17. После игры россиянин был признан первой звездой встречи. Другой российский хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов нанес шесть бросков и провел два силовых приема за 23 минуты на площадке.

Российские легионеры «Торонто» Никита Зайцев (25 минут в игре, два броска, четыре силовых приема) и Никита Сошников (10 минут 20 секунд, четыре силовых приема, «-1») не смогли набрать результативные баллы.

Благодаря победе «Филадельфия» поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 50 матчах. «Торонто» идет на девятой строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 55 очков после 47 игр. В следующем матче 31 января «Торонто» в гостях сыграет против «Далласа», в тот же день «Филадельфия» на выезде встретится с «Каролиной».