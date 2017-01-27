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27 января 2017, 8:41 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Любимова принесла «Филадельфии» победу в матче НХЛ против «Торонто»

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. «Филадельфия» обыграла «Торонто» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Роман Любимов впервые в карьере принес победу своей команде.

24-летний российский нападающий Филадельфии впервые в карьере принес победу своей команде в НХЛ. Увеличить
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В составе «Филадельфии» шайбы забросили Уэйн Симмондс (13-я минута) и Любимов (58). У «Торонто» отличился Уильям Нюландер (36).

24-летний Любимов впервые в карьере забросил победную шайбу в матче НХЛ. Теперь на счету россиянина пять очков (четыре гола + передача) в 36 матчах сезона-2016/17. После игры россиянин был признан первой звездой встречи. Другой российский хоккеист «Филадельфии» Иван Проворов нанес шесть бросков и провел два силовых приема за 23 минуты на площадке.

Российские легионеры «Торонто» Никита Зайцев (25 минут в игре, два броска, четыре силовых приема) и Никита Сошников (10 минут 20 секунд, четыре силовых приема, «-1») не смогли набрать результативные баллы.

Благодаря победе «Филадельфия» поднялась на седьмое место в Восточной конференции, набрав 56 очков в 50 матчах. «Торонто» идет на девятой строчке в турнирной таблице Востока, имея в активе 55 очков после 47 игр. В следующем матче 31 января «Торонто» в гостях сыграет против «Далласа», в тот же день «Филадельфия» на выезде встретится с «Каролиной».

В параллельном матче «Бостон» победил «Питтсбург» со счетом 4:3. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в игре из-за травмы.

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