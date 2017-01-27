«Бостон» нанёс поражение «Питтсбургу», Маршан оформил дубль
«Бостон Брюинз» одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 в очередном матче регулярному чемпионату НХЛ.
Гости выиграли первый период благодаря голам Джастина Шульца и Фила Кессела, но во втором и начале третьего дубль Брэда Маршана, а также шайбы Райли Нэша и Патриса Бержерона, который также отметился результативной передачей, перевернул ход игры с ног на голову. «Питтсбург» сумел ответить на такой рывок лишь голом Патрика Хёрнквиста.
|27.01.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|TD Garden
|Бостон Брюинз
|4:3
|Питтсбург Пингвинз
|(0:2, 3:0, 1:1)
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Майк Салливан
Вратари
|Туукка Раск
|Мэттью Мюррей 58:44
|1-й период
|Джастин Шульц
|07:37
|09:51
|Брэндон Карло
|Фил Кессел (С. Кросби, Джаст. Шульц)
|11:26
|Том Кюнхакль
|11:49
|Эрик Фер
|17:56
|2-й период
|20:36
|Адам Маккуэйд
|21:38
|Брэд Маршанд (П. Бержерон, Кев. Миллер)
|26:27
|Брэд Маршанд (Д. Пастрняк, Б. Карло)
|28:26
|Дэвид Бэкес
|Тревор Дэйли
|28:26
|30:25
|Райли Нэш (Д. Мур, Т. Краг)
|35:09
|Дэвид Бэкес
|35:09
|Дэвид Бэкес
|Эрик Фер
|35:09
|Фил Кессел
|35:09
|Фил Кессел
|35:09
|39:12
|Колин Миллер
|Скотт Уилсон
|39:12
|Скотт Уилсон
|39:12
|Скотт Уилсон
|39:12
|3-й период
|40:51
|Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Р. Спунер)
|41:38
|Патрис Бержерон
|Патрик Хернквист (К. Куниц)
|50:35
|55:26
|Мэтт Белески
|Тревор Дэйли
|57:32
|58:44
|Давид Пастрняк
Статистика
|21
|Штрафное время
|31
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Б. Маршанд (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Д. Бэкес (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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