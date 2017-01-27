«Бостон» нанёс поражение «Питтсбургу», Маршан оформил дубль

Гости выиграли первый период благодаря голам Джастина Шульца и Фила Кессела, но во втором и начале третьего дубль Брэда Маршана, а также шайбы Райли Нэша и Патриса Бержерона, который также отметился результативной передачей, перевернул ход игры с ног на голову. «Питтсбург» сумел ответить на такой рывок лишь голом Патрика Хёрнквиста.