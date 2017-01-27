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27 января 2017, 8:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» нанёс поражение «Питтсбургу», Маршан оформил дубль

«Бостон Брюинз» одержал волевую победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3 в очередном матче регулярному чемпионату НХЛ.

Гости выиграли первый период благодаря голам Джастина Шульца и Фила Кессела, но во втором и начале третьего дубль Брэда Маршана, а также шайбы Райли Нэша и Патриса Бержерона, который также отметился результативной передачей, перевернул ход игры с ног на голову. «Питтсбург» сумел ответить на такой рывок лишь голом Патрика Хёрнквиста.

27.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Бостон Брюинз 4:3 Питтсбург Пингвинз
(0:2, 3:0, 1:1)
Главные тренеры
Клод Жюльен Майк Салливан
Вратари
Туукка Раск Мэттью Мюррей 58:44
1-й период
Джастин Шульц 07:37
09:51 Брэндон Карло
Фил Кессел (С. Кросби, Джаст. Шульц) 11:26
Том Кюнхакль 11:49
Эрик Фер 17:56
2-й период
20:36 Адам Маккуэйд
21:38 Брэд Маршанд (П. Бержерон, Кев. Миллер)
26:27 Брэд Маршанд (Д. Пастрняк, Б. Карло)
28:26 Дэвид Бэкес
Тревор Дэйли 28:26
30:25 Райли Нэш (Д. Мур, Т. Краг)
35:09 Дэвид Бэкес
35:09 Дэвид Бэкес
Эрик Фер 35:09
Фил Кессел 35:09
Фил Кессел 35:09
39:12 Колин Миллер
Скотт Уилсон 39:12
Скотт Уилсон 39:12
Скотт Уилсон 39:12
3-й период
40:51 Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Р. Спунер)
41:38 Патрис Бержерон
Патрик Хернквист (К. Куниц) 50:35
55:26 Мэтт Белески
Тревор Дэйли 57:32
58:44 Давид Пастрняк
Статистика
21 Штрафное время 31
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Маршанд (Бостон Брюинз), П. Бержерон (Бостон Брюинз), Д. Бэкес (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
Новости Матчи Состав Статистика
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