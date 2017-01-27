Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси» в НХЛ

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В составе победителей голы забили Александр Овечкин (7-я минута), Андре Бураковски (19), Ларс Эллер (29) и Евгений Кузнецов (31, 59). У «Нью-Джерси» отличились Стефан Ноэсен (24) и Адам Энрике (39). После игры Бураковски был признан первой звездой встречи, Овечкин — второй, Ноэсен — третьей.

Российский капитан «Вашингтона» провел в матче 17 минут 14 секунд, забросил шайбу и отдал голевую передачу, а также нанес четыре броска по воротам «Нью-Джерси» и провел два силовых приема. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи и нанес три броска за 20 минут 33 секунды на площадке. Для Овечкина этот гол стал 548-м в регулярных чемпионатах НХЛ, он вышел на 28-е место в списке снайперов за всю историю лиги, разделив его с Мишелем Гуле. 27-е место занимает Рон Фрэнсис, забросивший 549 голов в регулярных матчах. Лидирует по этому показателю легендарный канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 27.01.2017, 3:00 2:5 Нью-Джерси Дэвилз Вашингтон Кэпиталз

Кузнецов впервые в сезоне забросил две шайбы в одной встрече. Всего в карьере это третий матч, в котором Кузнецов забил не менее двух голов. Всего же на счету 24-летнего форварда теперь 37 очков (9+28) по системе «гол +пас» в 49 матчах сезона.

«Вашингтон» идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 72 очка в 49 матчах. «Нью-Джерси» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 50 игр. В следующем матче 31 января «Вашингтон» в гостях сыграет против «Нью- Йорк Айлендерс», в тот же день «Нью-Джерси» также на выезде встретится с «Детройтом».

В параллельном матче «Лос-Анджелес» в гостях победил «Каролину» со счетом 3:0.