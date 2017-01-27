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27 января 2017, 8:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину», трижды забив за 3 минуты в концовке матча

«Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» со счётом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

При этом команды не могли распечатать ворота другу друга до самой концовки третьего периода, но гости сумели трижды забить в отрезке с 55-й по 58-ю минуты и вырвать победу. Отличились Мариан Габорик, Тревор Льюис и Кайл Клиффорд. Голкипер «Каролины» сделал 28 сейвов, но оказался бессилен в этих трёх эпизодах. Его коллега по амплуа у соперников Петер Будай отразил 22 броска.

27.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Каролина Харрикейнз 0:3 Лос-Анджелес Кингз
(0:0, 0:0, 0:3)
Главные тренеры
Билл Питерс Дэррил Саттер
Вратари
Кэм Уорд 56:58 (К. Уорд 57:36) Петер Будай
1-й период
05:43 Клас Дальбек
12:11 Брок Макгинн
Анже Копитар 12:11
2-й период
Дастин Браун 27:57
Девин Сетогучи 33:25
3-й период
Энди Эндреофф 45:14
Алек Мартинес 51:47
Мариан Габорик (Д. Даути, А. Копитар) 55:17
Тревор Льюис (Д. Сетогучи, Б. Макнэбб) 55:55
Кайл Клиффорд (Т. Пирсон, А. Мартинес) п.в. 57:36
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Будай (Лос-Анджелес Кингз), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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