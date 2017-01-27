«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину», трижды забив за 3 минуты в концовке матча

При этом команды не могли распечатать ворота другу друга до самой концовки третьего периода, но гости сумели трижды забить в отрезке с 55-й по 58-ю минуты и вырвать победу. Отличились Мариан Габорик, Тревор Льюис и Кайл Клиффорд. Голкипер «Каролины» сделал 28 сейвов, но оказался бессилен в этих трёх эпизодах. Его коллега по амплуа у соперников Петер Будай отразил 22 броска.