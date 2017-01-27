«Лос-Анджелес» обыграл «Каролину», трижды забив за 3 минуты в концовке матча
«Лос-Анджелес Кингз» нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» со счётом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
При этом команды не могли распечатать ворота другу друга до самой концовки третьего периода, но гости сумели трижды забить в отрезке с 55-й по 58-ю минуты и вырвать победу. Отличились Мариан Габорик, Тревор Льюис и Кайл Клиффорд. Голкипер «Каролины» сделал 28 сейвов, но оказался бессилен в этих трёх эпизодах. Его коллега по амплуа у соперников Петер Будай отразил 22 броска.
|27.01.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|PNC Arena
|Каролина Харрикейнз
|0:3
|Лос-Анджелес Кингз
|(0:0, 0:0, 0:3)
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Дэррил Саттер
Вратари
|Кэм Уорд 56:58 (К. Уорд 57:36)
|Петер Будай
|1-й период
|05:43
|Клас Дальбек
|12:11
|Брок Макгинн
|Анже Копитар
|12:11
|2-й период
|Дастин Браун
|27:57
|Девин Сетогучи
|33:25
|3-й период
|Энди Эндреофф
|45:14
|Алек Мартинес
|51:47
|Мариан Габорик (Д. Даути, А. Копитар)
|55:17
|Тревор Льюис (Д. Сетогучи, Б. Макнэбб)
|55:55
|Кайл Клиффорд (Т. Пирсон, А. Мартинес)
|п.в.
|57:36
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Будай (Лос-Анджелес Кингз), Д. Даути (Лос-Анджелес Кингз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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