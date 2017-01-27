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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28569219/
27 января 2017, 8:46 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Радулов и Емелин не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Айлендерс»

«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На дубль Эндрю Лэдда и гол Джоша Бэйли гости смогли ответить лишь шайбой Ши Уэбера. Российский нападающий «Нью-Йорка» Николай Кулёмин, а также его соотечественники в «Монреале» форвард Александр Радулов и защитник Алексей Емелин результативными действиями не отметились.

«Монреаль» занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место с 65 очками, а «Айлендерс» находится на 10-й строчке с 51 баллом.

27.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Нью-Йорк Айлендерс 3:1 Монреаль Канадиенс
(1:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
Дуг Уэйт Мишель Террьен
Вратари
Томас Грайсс Кэри Прайс 57:16 (К. Прайс 59:31)
1-й период
Пол Байрон 08:11
13:07 Эндрю Лэдд (К. Де Хаан, Н. Ледди)
13:54 Джейсон Чимера
2-й период
33:53 Деннис Зайденберг
Ши Уэбер (Э. Шоу, Н. Болье) 34:09
Марк Барберио 36:08
3-й период
Ши Уэбер 41:41
46:10 Адам Пелеч
Пол Байрон 46:10
47:20 Эндрю Лэдд (Дж. Таварес, Н. Ледди)
Эндрю Шоу 55:09
55:13 Джош Бэйли (А. Ли, Дж. Таварес)
57:16 Андерс Ли
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс), Н. Ледди (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Таварес (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
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