Радулов и Емелин не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Айлендерс»
«Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На дубль Эндрю Лэдда и гол Джоша Бэйли гости смогли ответить лишь шайбой Ши Уэбера. Российский нападающий «Нью-Йорка» Николай Кулёмин, а также его соотечественники в «Монреале» форвард Александр Радулов и защитник Алексей Емелин результативными действиями не отметились.
«Монреаль» занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место с 65 очками, а «Айлендерс» находится на 10-й строчке с 51 баллом.
|27.01.2017 03:00
|Регулярный чемпионат
|Barclays Center
|Нью-Йорк Айлендерс
|3:1
|Монреаль Канадиенс
|(1:0, 0:1, 2:0)
Главные тренеры
|Дуг Уэйт
|Мишель Террьен
Вратари
|Томас Грайсс
|Кэри Прайс 57:16 (К. Прайс 59:31)
|1-й период
|Пол Байрон
|08:11
|13:07
|Эндрю Лэдд (К. Де Хаан, Н. Ледди)
|13:54
|Джейсон Чимера
|2-й период
|33:53
|Деннис Зайденберг
|Ши Уэбер (Э. Шоу, Н. Болье)
|34:09
|Марк Барберио
|36:08
|3-й период
|Ши Уэбер
|41:41
|46:10
|Адам Пелеч
|Пол Байрон
|46:10
|47:20
|Эндрю Лэдд (Дж. Таварес, Н. Ледди)
|Эндрю Шоу
|55:09
|55:13
|Джош Бэйли (А. Ли, Дж. Таварес)
|57:16
|Андерс Ли
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Э. Лэдд (Нью-Йорк Айлендерс), Н. Ледди (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Таварес (Нью-Йорк Айлендерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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