Радулов и Емелин не помогли «Монреалю» избежать поражения от «Айлендерс»

На дубль Эндрю Лэдда и гол Джоша Бэйли гости смогли ответить лишь шайбой Ши Уэбера. Российский нападающий «Нью-Йорка» Николай Кулёмин, а также его соотечественники в «Монреале» форвард Александр Радулов и защитник Алексей Емелин результативными действиями не отметились.



«Монреаль» занимает в таблице Восточной конференции четвёртое место с 65 очками, а «Айлендерс» находится на 10-й строчке с 51 баллом.