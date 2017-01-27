Тренер «Коламбуса» Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛ

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Торторелла был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в Лос-Анджелесе. Возглавлять команды будут главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 10 января — Мишель Террьен («Монреаль»), Брюс Будро («Миннесота») и Питер Дебур («Сан-Хосе»). О том, кто заменит Тортореллу на Матче всех звезд будет известно позднее.

«К сожалению, есть вопрос личного характера, который требует моего незамедлительного внимания, что заставит меня покинуть команду на Матче звезд НХЛ. Это решение далось мне нелегко, но оно будет верным для моей семьи и меня. Я ценю поддержку лиги и нашего клуба, надеюсь, что вернусь к команде на следующей неделе», — сказал Торторелла.

О том, кто заменит Тортореллу на Матче всех звезд будет известно позднее. Во время отсутствия главного тренера «Коламбусом» будут руководить его помощники Брэд Ларсен и Брэд Шоу.