Тренер «Коламбуса» Торторелла не примет участия в Матче звезд НХЛ
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главный тренер клуба «Коламбус» и команды Столичного дивизиона Джон Торторелла не сможет принять участие в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Торторелла был выбран одним из четырех тренеров команд на Матче всех звезд в
«К сожалению, есть вопрос личного характера, который требует моего незамедлительного внимания, что заставит меня покинуть команду на Матче звезд НХЛ. Это решение далось мне нелегко, но оно будет верным для моей семьи и меня. Я ценю поддержку лиги и нашего клуба, надеюсь, что вернусь к команде на следующей неделе», — сказал Торторелла.
О том, кто заменит Тортореллу на Матче всех звезд будет известно позднее. Во время отсутствия главного тренера «Коламбусом» будут руководить его помощники Брэд Ларсен и Брэд Шоу.
Матч всех звезд НХЛ пройдет
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