Гретцки и Лемье будут тренерами команд в игре знаменитостей на Матче звёзд НХЛ

Встреча пройдёт в Лос-Анджелесе в рамках Звёздного уик-энда 28 января.



Полные составы команд станут известны после объявления 100 лучших игроков в истории НХЛ 27 января. Из знаменитостей в матче примут участие, в частности, актёры Тэйлор Китч, Тим Роббинс, Дэвид Борианаз и музыкант Росс Линч.



Помощниками Гретци и Лемье выступят певец Робин Тик, актрисы Алисса Милано и Ретта и легендарный хоккеист Пэт Лафонтейн.