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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28567888/
26 января 2017, 23:40 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гретцки и Лемье будут тренерами команд в игре знаменитостей на Матче звёзд НХЛ

Уэйн Гретцки и Марио Лемье будут главными тренерами команд в товарищеском матче, в котором примут участие хоккеисты из списка 100 лучших игроков НХЛ всех времён, а также знаменитости из мира кино, телевидения и музыки.

Встреча пройдёт в Лос-Анджелесе в рамках Звёздного уик-энда 28 января.

Полные составы команд станут известны после объявления 100 лучших игроков в истории НХЛ 27 января. Из знаменитостей в матче примут участие, в частности, актёры Тэйлор Китч, Тим Роббинс, Дэвид Борианаз и музыкант Росс Линч.

Помощниками Гретци и Лемье выступят певец Робин Тик, актрисы Алисса Милано и Ретта и легендарный хоккеист Пэт Лафонтейн.
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