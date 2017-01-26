Гретцки и Лемье будут тренерами команд в игре знаменитостей на Матче звёзд НХЛ
Уэйн Гретцки и Марио Лемье будут главными тренерами команд в товарищеском матче, в котором примут участие хоккеисты из списка 100 лучших игроков НХЛ всех времён, а также знаменитости из мира кино, телевидения и музыки.
Встреча пройдёт в
Полные составы команд станут известны после объявления 100 лучших игроков в истории НХЛ 27 января. Из знаменитостей в матче примут участие, в частности, актёры Тэйлор Китч, Тим Роббинс, Дэвид Борианаз и музыкант Росс Линч.
Помощниками Гретци и Лемье выступят певец Робин Тик, актрисы Алисса Милано и Ретта и легендарный хоккеист Пэт Лафонтейн.
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