Овечкин и Малкин снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ

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Малкину досталась шутливая роль. Он вышел и сказал: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда».

Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене STAPLES Center в Лос-Анджелесе. В поединке примут участие пять российских хоккеистов. Помимо Овечкина и Малкина на лед выйдут нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») и форвард Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Игра будет состоять из трех мини-встреч в формате «три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. В каждой команде будет по 11 хоккеистов (шесть форвардов, три защитника и два вратаря).

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