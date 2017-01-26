Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28566991/
26 января 2017, 21:15 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

Овечкин и Малкин снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталс» и «Питсбург Пингвинс» соответственно, снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ. Видео было опубликовано на странице лиги в Twitter.

Российские хоккеисты Александр <span class=error>Овечкин</span> и Евгений <span class=error>Малкин</span> выступающие в Национальной хоккейной лиге (<span class=error>НХЛ</span>) за Вашингтон <span class=error>Кэпиталс</span> и <span class=error>Питсбург</span> <span class=error>Пингвинс</span> соответственно снялись в <nobr>промо-ролике</nobr> к Матчу всех звезд <span class=error>НХЛ</span>. Видео было опубликовано на странице лиги в Twitter. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Малкину досталась шутливая роль. Он вышел и сказал: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда».

Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене STAPLES Center в Лос-Анджелесе. В поединке примут участие пять российских хоккеистов. Помимо Овечкина и Малкина на лед выйдут нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), голкипер Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс») и форвард Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Игра будет состоять из трех мини-встреч в формате «три на три» продолжительностью по 20 минут. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. В каждой команде будет по 11 хоккеистов (шесть форвардов, три защитника и два вратаря).

Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Аткинсон заменит Малкина в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон примет участие в Матче звезд НХЛ-2017 вместо форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»