Овечкин и Малкин снялись в промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ
Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталс» и «Питсбург Пингвинс» соответственно, снялись в
промо-ролике к Матчу всех звезд НХЛ. Видео было опубликовано на странице лиги в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Малкину досталась шутливая роль. Он вышел и сказал: «Я не разговариваю
Матч всех звезд пройдет с 28 по 29 января на арене STAPLES Center в
Игра будет состоять из трех
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