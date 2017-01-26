Костин простился с мечтой? Фаворит драфта НХЛ выбыл на полгода
Главный фаворит драфта НХЛ 2017 года из Европы Клим Костин получил тяжёлую травму. Нападающий «Динамо» выбыл на полгода.
«Есть соблазн воскликнуть: да он же создан для НХЛ!»
Драфт НХЛ — это мечта. Мечта для миллионов пацанов с разных концов планеты. Казалось бы, драфт — это всего лишь субъективное мнение кучки скаутов, которое не гарантирует попадания в сильнейшую лигу мира, но в 18 лет об этом не задумываешься. В самой церемонии драфта есть
Клим Костин совсем недавно был ближе к этой мечте, чем
«Nichushkin-style»
Разговоры о том, на кого похож Костин и под каким номером он уйдёт на драфте, отныне стоит отложить. Всё затмила травма, которую получил нападающий. О том, что динамовец внесён в список травмированных до 18 июля, а значит, пропустит до полугода, стало известно только сейчас, хотя злополучное повреждение он получил ещё на Мировом кубке вызова. С турнира, который сам Клим рассматривал как последний шанс зацепиться за молодёжный чемпионат мира, он вернулся с травмой верхней части тела. Предположительно — плеча или ключицы. Костин после игры за юниорскую сборную даже сыграл три матча за
Костин пролетит мимо первого раунда драфта НХЛ?
То, что Костин некоторое время играл за «Динамо» из Балашихи с травмой, не должно удивлять. Есть целый ряд травм, с которыми до поры до времени можно играть, но в итоге всё равно предстоит операция. Вопрос в том, когда именно ложиться под нож. Видимо, Костин решил не рисковать дальнейшей карьерой и, съездив в Германию на операцию, досрочно завершил сезон. Чем это грозит талантливому динамовцу? Прежде всего пропуском юниорского чемпионата мира. Год назад он уже ездил в
Всё идёт к тому, что Костин, которому ещё в октябре скаутинговое агентство ISS отводило четвёртый выбор на драфте, пролетит мимо первого раунда. И травма здесь не единственная причина. Да, почти наверняка Клим не сможет принять участие в преддрафтовых тестах, но далеко не всегда клубы обращают на это внимание. Позиции в рейтинге пошатнулись ещё до того, как динамовец неудачно съездил в Канаду на Мировой кубок вызова. Прежде всего беспокоит его игра за клуб. Костин провёл восемь матчей за основу «Динамо», ещё девять за
Клим Костин, как и Герман Рубцов, стал заложником ситуации. Тренд на сохранение талантливых юниоров в России подтолкнул руководителей «Динамо» и «Витязя» к тому, чтобы всеми правдами и неправдами предотвратить их отъезд за океан. Да только ни Сергей Орешкин, ни Валерий Белов шансов им толком так и не предоставили. Под шансом подразумевается не несколько матчей с игровым временем около 8 минут, а прочное место в основе. Так, про существование Костина главный тренер
Травма не должна надломить карьеру Костина
Скауты клубов НХЛ уверяют, что пропуск того или иного турнира не может понизить шансы игрока быть высоко выбранных на драфте. Тем не менее отсутствие Костина на главных ярмарках сезона явно не добавит ему вистов. Динамовец неплохо провёл суперсерию с канадцами, но не смог выбить дверь в сборную. Валерий Брагин — тренер консервативный и, как правило, не берёт на МЧМ игроков, которые младше партнёров на два года. К пропущенному турниру в Торонто и Монреале добавится ЮЧМ, который Костину предстоит смотреть по телевизору. Все эти невзгоды, навалившиеся на парня, привели к тому, что за три месяца он потерял в рейтинге ISS пять позиций. Более того, эксперт TSN Крэйг Баттон отправляет Костина в конец первого раунда, прогнозируя ему 25-е место.
На данный момент высока вероятность, что Костин не будет даже первым россиянином на драфте НХЛ. Шансы обойти его имеет другой форвард силового плана. Никита Попугаев обладает не менее внушительными габаритами, чем Костин, по манере игры
Способна ли травма и последующая за ней операция надломить Костину карьеру? Будем надеяться, что нет, и вспомним, что в своё время Евгений Кузнецов перенёс операцию на плечах, что не помешало ему вернуться на свой уровень и занять свою нишу в НХЛ. Даже если полугодовое пребывание в лазарете отбросит Костина во второй, а то и третий раунд драфта, это лишь уменьшит концентрацию звёздной пыли вокруг него, но не захлопнет дверь в большой хоккей на засов. Драфт — это мечта, но мечта детская, которой надо как можно быстрее переболеть.
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