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26 января 2017, 18:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» вызвал Барбашёва из АХЛ, Бродзяк помещён в список травмированных

«Сент-Луис Блюз» поместил нападающего Кайла Бродзяка в список травмированных и вызвал из фарм-клуба форарда Ивана Барбашёва.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

21-летний россиянин в этом сезоне провёл 44 матча в АХЛ, набрав 37 (19+18) очков, и является вторым бомбардиром команды.

32-летний Бродзяк получил травму правой ноги и пропустит не менее пяти недель. В текущем сезоне он провёл 47 матчей, в которых отметился 10 (6+4) результативными баллами.

Сент-Луис Блюз
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