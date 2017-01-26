«Сент-Луис» вызвал Барбашёва из АХЛ, Бродзяк помещён в список травмированных

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



21-летний россиянин в этом сезоне провёл 44 матча в АХЛ, набрав 37 (19+18) очков, и является вторым бомбардиром команды.



32-летний Бродзяк получил травму правой ноги и пропустит не менее пяти недель. В текущем сезоне он провёл 47 матчей, в которых отметился 10 (6+4) результативными баллами.