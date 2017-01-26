Варламов перенесет операцию, вратарь «Колорадо» выбыл до конца сезона

Варламов провел 24 матча в текущем сезоне НХЛ, в которых одержал 6 побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Варламов несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха.

«В ближайшее время Семен перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет», — сказал Александр Варламов по телефону.

В сентябре Варламов, чемпион мира 2012 года и серебряный призер чемпионата мира 2010 года, в составе сборной России принял участие в Кубке мира.