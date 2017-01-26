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26 января 2017, 16:01 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Варламов перенесет операцию, вратарь «Колорадо» выбыл до конца сезона

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов перенесет операцию, хоккеист выбыл до конца сезона, заявил агентству «Р-Спорт» отец хоккеиста Александр Варламов.

Варламов провел 24 матча в текущем сезоне НХЛ, в которых одержал 6 побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Варламов несколько раз пропускал игры из-за хронической травмы паха.

«В ближайшее время Семен перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграет», — сказал Александр Варламов по телефону.

В сентябре Варламов, чемпион мира 2012 года и серебряный призер чемпионата мира 2010 года, в составе сборной России принял участие в Кубке мира.

Колорадо Эвеланш
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