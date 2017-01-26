Малкин пропустит Матч звезд, Мэттьюс гонится за Кросби

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ВОЗВРАЩЕНИЕ

В дебютном сезоне Остон Мэттьюс демонстрирует не по годам зрелую игру. Несмотря на небогатый опыт, 19-летнего уроженца Аризоны называют главным претендентом на «Колдер Трофи» и элитным форвардом, пример которого вдохновляет молодых парней из других нехоккейных регионов. В среду «Торонто» впервые в сезоне навестило бедствующий «Детройт». Именно в штате Мичиган звезда «Мэйпл Ливс» несколько лет выступал в системе USA NTDP в городке Энн Арбор. «Здесь я провел много классных дней, многое изучил и значительно прибавил как игрок и человек», — отметил нападающий.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Auston Matthews goal <a href="https://t.co/G73DBjHrKH">pic.twitter.com/G73DBjHrKH</a></p>— GIF Grand Maester (@myregularface) <a href="https://twitter.com/myregularface/status/824412608887476225">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Воспоминания о двух отличных сезонах на юго-востоке Штата Великих озер наверняка отлично настроили Мэттьюса. Уже в начале встречи на «Джо Луис Арене» вундеркинд забросил 23-ю шайбу в сезоне, ставшую победной. В такой ситуации большинство новичков не решились бы караулить пятак, где игрока подстерегали два защитника. Первый номер драфта-2016 как акула выждал добычу и в решающий момент мгновенно среагировал на запах крови. Набравшие ход парни из Онтарио помогли Фредерику Андерсену завершить «на ноль» вторую выездную встречу подряд. Вслед за датским голкипером именно Мэттьюс, который вышел на четвертое место в списке лучших снайперов сезона (первый — Кросби с 28 голами), был назван второй звездой матча.

ПАРНИ С БРОУД-СТРИТ ВЗЯЛИ БРОДВЕЙ

Соперничество Нью-Йорка и Филадельфии, расположенных всего в двух часа езды, шло параллелью через весь американский спорт, а с 70-х вылилось в яростное противостояние «рейнджеров» Бродвея и банды с Броуд-стрит в НХЛ, которое остается актуальным спустя сорок лет. Противники рубились на бейсбольной арене «Филлис» на зимней классике в 2012 году, а спустя два сезона — в первом же раунде плей-офф.

В среду в «Мэдисон Сквер Гарден» эстафету прославленных Майка Рихтера и Рона Хекстолла подхватили засушившие первые два периода Хенрик Лундквист и Стив Мэйсон. Последний в нынешнем сезоне нечасто радует своего предшественника и генерального менеджера стабильностью, чередуя успешные игры с провальными, но во второй встрече подряд в Нью-Йорке канадец блеснул, отразив все 34 броска. Дело довершил автор последнего хет-трика в этом «дерби» Уэйн Симмондс, эффектно реализовавший большинство, и Якуб Ворачек. Первая победа над манхэттенцами с ноября 2015 года позволила «Филадельфии» прервать неудачную серию из семи матчей без выигрышей в основное время.

ГОЛ ДНЯ

На второй год Зак Кэссиан освоился в «Ойлерс». В последних пяти матчах форвард не уходит со льда без результативных баллов. Под занавес второго периода в Анахайме он подкараулил контратаку и мастерски перехитрил оборону и Джона Гибсона.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Speed. Dangles. Power.<a href="https://twitter.com/zkassian9">@zkassian9</a> can certainly move. <a href="https://twitter.com/hashtag/EDMvsANA?src=hash">#EDMvsANA</a> <a href="https://t.co/RXzU1FhdQU">pic.twitter.com/RXzU1FhdQU</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/824482395994853376">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Подзабытый первораундник и один из неудачников Баффало-2011 вырос в классического «плохого парня», который залезает под кожу соперникам, ожидая первой же оплошности. Именно такого исполнителя не хватало в «Эдмонтоне». В последних семи встречах «нефтяники» одержали шесть побед и теперь всерьез рассчитывают на весенние кубковые баталии.

УСАТЫЙ ГЕРОЙ АМЕРИКИ

Так прозвали в соцсетях болельщика «Ред Уингс», в ярости вырвавшего баннер «Лифс, верните славу в плей-офф 2016−2017!» у двух фанов «Торонто». Мужчина с характерными усами из 80-х жестко расправился с закрывавшим ему обзор предметом во время очередной невнятной игры «Детройта» на родной арене. Пользователи сообщили, что после матча расстроенный американский герой поджидал канадцев на парковке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Apparently not everyone is happy with the <a href="https://twitter.com/MapleLeafs">@MapleLeafs</a> success these days LOL!! <a href="https://twitter.com/myregularface">@myregularface</a> <a href="https://twitter.com/tvnatasha">@tvnatasha</a> <a href="https://twitter.com/BarDown">@BarDown</a> <a href="https://t.co/OnAt9n0cfx">pic.twitter.com/OnAt9n0cfx</a></p>— OilFan (@rdmc_18) <a href="https://twitter.com/rdmc_18/status/824447838478274560">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГОЛЛИВУД БЕЗ МАЛКИНА

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит звездный уикенд в Лос-Анджелесе. Виной тому не проблемы с английским, обыгранные в проморолике Матча звезд, а травма нижней части тела. Причем похожие проблемы помешали россиянину «оторваться» два года назад в Коламбусе. «Джино не выйдет на завтрашний матч с “Бостоном” и не поедет в Калифорнию из-за повреждения. На следующей неделе скажем точнее, сколько он пропустит», — сообщил после тренировки в среду наставник «Питтсбурга» Майк Салливан. Увы, аннонсированные селфи с Макдэвидом и Мэттьюсом переносятся на следующий год. Главными кандидатами на замену Малкину специалисты называют форварда «Коламбуса» Кэма Аткинсона, отсутствие которого в исходных списках вызвало бурю негодования.

СЛОВА

Якуб ВОРАЧЕК, нападающий «Филадельфии»:

— Отскочили по делу. Давайте по-честному, матч получился не слишком интересным. Нам и не надо было стараться в первые 30−35 минут. Но Мэйс (Стив Мэйсон) был сегодня великолепен. Сделал пару сумасшедших сэйвов, и мы здорово сыграли на выезде. Я предпочту такую победу, чем поражение при зрелищной игре.

Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ, капитан «Детройта»:

— Обе команды показали отличный хоккей. Одна забила, другая — нет. Нужно просто реализовывать моменты. Несмотря на обидные голы, особенно третий, важно, что мы продолжали бороться. В последние семь игр показываем неплохой хоккей, результат придет. Шансы на плей-офф у нас остаются.

Уилли ДЕЖАРДЕН, главный тренер «Ванкувера»:

— На каждую игру надо выходить и доказывать. Если раньше все прошло легко, это ни о чем не говорит. У «Колорадо» талантливая команда, но результаты этого не отражают.

ЦИФРЫ

Пять победных голов забил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Одиннадцать матчей на выезде (9 побед, 2 поражения не в основное время) набирает очки «Торонто», а победа над «Детройтом» (4:0) сталадля «Мэйпл Ливс» четвертой кряду на чужом льду.

Нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс преодолел в четвертом сезоне подряд отметку в двадцать шайб.