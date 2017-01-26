Малкин пропустит Матч звезд, Мэттьюс гонится за Кросби
Триумфальное возвращение Мэттьюса в Мичиган, победа «Филадельфии» на Манхэттэне и неутомимый Кэссиан — в обзоре очередного дня Национальной хоккейной лиги.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
В дебютном сезоне Остон Мэттьюс демонстрирует не по годам зрелую игру. Несмотря на небогатый опыт, 19-летнего уроженца Аризоны называют главным претендентом на «Колдер Трофи» и элитным форвардом, пример которого вдохновляет молодых парней из других нехоккейных регионов. В среду «Торонто» впервые в сезоне навестило бедствующий «Детройт». Именно в штате Мичиган звезда «Мэйпл Ливс» несколько лет выступал в системе USA NTDP в городке Энн Арбор. «Здесь я провел много классных дней, многое изучил и значительно прибавил как игрок и человек», — отметил нападающий.
Воспоминания о двух отличных сезонах на
ПАРНИ С
Соперничество
В среду в «Мэдисон Сквер Гарден» эстафету прославленных Майка Рихтера и Рона Хекстолла подхватили засушившие первые два периода Хенрик Лундквист и Стив Мэйсон. Последний в нынешнем сезоне нечасто радует своего предшественника и генерального менеджера стабильностью, чередуя успешные игры с провальными, но во второй встрече подряд в
ГОЛ ДНЯ
На второй год Зак Кэссиан освоился в «Ойлерс». В последних пяти матчах форвард не уходит со льда без результативных баллов. Под занавес второго периода в Анахайме он подкараулил контратаку и мастерски перехитрил оборону и Джона Гибсона.
Подзабытый первораундник и один из неудачников Баффало-2011 вырос в классического «плохого парня», который залезает под кожу соперникам, ожидая первой же оплошности. Именно такого исполнителя не хватало в «Эдмонтоне». В последних семи встречах «нефтяники» одержали шесть побед и теперь всерьез рассчитывают на весенние кубковые баталии.
УСАТЫЙ ГЕРОЙ АМЕРИКИ
Так прозвали в соцсетях болельщика «Ред Уингс», в ярости вырвавшего баннер «Лифс, верните славу в
ГОЛЛИВУД БЕЗ МАЛКИНА
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СЛОВА
Якуб ВОРАЧЕК, нападающий «Филадельфии»:
— Отскочили по делу. Давайте
Хенрик ЗЕТТЕРБЕРГ, капитан «Детройта»:
— Обе команды показали отличный хоккей. Одна забила, другая — нет. Нужно просто реализовывать моменты. Несмотря на обидные голы, особенно третий, важно, что мы продолжали бороться. В последние семь игр показываем неплохой хоккей, результат придет. Шансы на
Уилли ДЕЖАРДЕН, главный тренер «Ванкувера»:
— На каждую игру надо выходить и доказывать. Если раньше все прошло легко, это ни о чем не говорит. У «Колорадо» талантливая команда, но результаты этого не отражают.
ЦИФРЫ
Пять победных голов забил форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.
Одиннадцать матчей на выезде (9 побед, 2 поражения не в основное время) набирает очки «Торонто», а победа над «Детройтом» (4:0) сталадля «Мэйпл Ливс» четвертой кряду на чужом льду.
Нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс преодолел в четвертом сезоне подряд отметку в двадцать шайб.
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