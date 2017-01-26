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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28556273/
26 января 2017, 9:32 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» в матче НХЛ, Слепышев сделал передачу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. «Эдмонтон» одержал победу над «Анахаймом» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Леон Драйзайтль (26-я и 41-я минуты), Райан Ньюджент-Хопкинс (38) и Зак Кассиан (40).

В составе победителей передачей отметился российский нападающий Антон Слепышев Всего в нынешнем сезоне он провел 22 матча, в котором набрал 6 (3 шайбы + 3 передачи) очков.

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место, набрав в 50 матчах 62 очка, «Анахайм» с 63 очками идет пятым.

В другом матче «Колорадо» проиграл в седьмой раз подряд, уступив дома «Ванкуверу» со счетом 2:3. Защитник хозяев Никита Задоров отметился передачей, которая стала для него девятой в сезоне.

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