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26 января 2017, 9:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Колорадо» проиграл в 7-й раз подряд, уступив «Ванкуверу», Задоров набрал 1 очко

«Ванкувер Кэнакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отличился Свен Берчи (7-я и 52-я минуты), ещё один гол забил Маркус Гранлунд (28). У проигравших шайбы забросили Микко Рантанен (37) и Мэттью Ньето (47).

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился голевым пасом. Его коллега по амплуа Фёдор Тютин провёл на льду 19 минут, нападающий Михаил Григоренко — 17 минут. Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 17 минут.

Это поражение стало для «Колорадо» седьмым подряд.

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