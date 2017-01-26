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26 января 2017, 8:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Мэйсон оформил шат-аут

«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола были забиты в третьем периоде. Отличились Уэйн Симмондс (47-я минута) и Якуб Ворачек (50). Голкипер «лётчиков» Стив Мэйсон оформил шат-аут, отразив все 34 броска по своим воротам.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты, нападающий Роман Любимов — 7 минут. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 14 минут.

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