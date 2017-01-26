«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Мэйсон оформил шат-аут
«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».
Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
Оба гола были забиты в третьем периоде. Отличились Уэйн Симмондс (47-я минута) и Якуб Ворачек (50). Голкипер «лётчиков» Стив Мэйсон оформил
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты, нападающий Роман Любимов — 7 минут. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 14 минут.
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