«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Мэйсон оформил шат-аут

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Оба гола были забиты в третьем периоде. Отличились Уэйн Симмондс (47-я минута) и Якуб Ворачек (50). Голкипер «лётчиков» Стив Мэйсон оформил шат-аут, отразив все 34 броска по своим воротам.



Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты, нападающий Роман Любимов — 7 минут. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл 14 минут.