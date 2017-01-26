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26 января 2017, 8:53 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт» в НХЛ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. «Торонто» обыграл «Детройт» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник хозяев Никита Зайцев отдал голевую передачу, а нападающий Никита Сошников забросил вторую шайбу в сезоне.

Торонто на выезде обыграл Детройт со счетом 4:0. Увеличить
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В матче отличились Остон Мэттьюс (6-я минута), Роман Полак (36), Джеймс ван Римсдик (45) и Сошников (49).

Российский защитник «Торонто» Зайцев провел на льду 22 минуты 42 секунды, провел один силовой прием и заблокировал один бросок соперников. Голевая передача стала для него 19-й в 46 матчах чемпионата. Всего в активе 25-летнего хоккеиста теперь 20 очков (1+19) по системе «гол+пас».

23-летний форвард «Торонто» Сошников забросил вторую шайбу за 37 игр в текущем чемпионате, набрав шестой балл за результативность.

«Торонто» идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 55 очков в 46 матчах. «Детройт» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 49 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Торонто» на выезде встретится с «Филадельфией», 31 января «Детройт» дома сыграет против «Нью-Джерси».

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