Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмы

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Отмечается, что форвард получил повреждение нижней части тела и не сыграет также и в ближайших играх регулярного чемпионата. О точных сроках восстановления россиянина не сообщается.