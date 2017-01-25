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25 января 2017, 22:03 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что форвард получил повреждение нижней части тела и не сыграет также и в ближайших играх регулярного чемпионата. О точных сроках восстановления россиянина не сообщается.

Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лос-Анджелесе 28—29 января.

Питтсбург Пингвинз
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