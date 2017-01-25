Малкин не сыграет в Матче всех звезд НХЛ из-за травмы
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Отмечается, что форвард получил повреждение нижней части тела и не сыграет также и в ближайших играх регулярного чемпионата. О точных сроках восстановления россиянина не сообщается.
Матч всех звезд НХЛ пройдет в
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