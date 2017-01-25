Тренеры НХЛ назвали Бобровского лучшим вратарем сезона

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По результатам опроса, проведенного среди 25 специалистов, Бобровский набрал 14 голосов. Второе место занял вратарь «Миннесоты» Деван Дубник (7). Третье место поделили голкипер «Монреаля» Кэри Прайс и Брэйден Холтби из «Вашингтона», набравшие по два голоса.

В нынешнем сезоне Бобровский провел 38 матчей, одержав в них 28 побед, пропуская 2,04 гола в среднем за игру. В таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает второе место с 68 очками после 47 игр.

Лучшим форвардом текущего сезона назван Сидни Кросби (16) из «Питтсбурга», вторым стал нападающий «Эдмонтона» Коннор МакДэвид (7), российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделил третью строчку с одноклубником Никласом Бекстремом (по одному голосу).

Лучшим защитником назван Брент Бернс из «Сан- Хосе» (19), лучшим новичком — форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (20), лучшим главным тренером — наставник «Коламбуса» Джон Торторелла (15).

По версии главных тренеров лиги, победителем Кубка Стэнли должен стать «Вашингтон» (10), второе место по итогам опроса осталось за «Питтсбургом» (8).