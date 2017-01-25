«Один из самых техничных игроков на свете». Что пишут в Канаде о Радулове

Журнал Sportsnet рассуждают о причинах удачного выступления нападающего Александра Радулова в «Монреале».

Слово «плеймейкер» вызывает в голове определенные стереотипы. Обычно, это игрок скромных габаритов, чье тело — как и шайба, которую он пасует партнеру — просачивается через самые узкие щели, оставляя соперников недоуменно разводить руками. В подобном хоккеисте должно присутствовать и альтруистическое начало — организовывать все для партнеров, чтобы те могли отметить забитый гол. Легко можно представить подобную наклейку на бампер: «Гордые родители распасовщика».

Но при всем уважении к умению Александра Радулова найти партнера точной передачей, его сложно назвать подносчиком снарядов. И вне зависимости от того, кто из игроков «Монреаля» отличается, когда Александр на льду, сложно найти более радостно празднующего человека, чем неугомонный россиянин. Но, если говорить о тех качествах, о которых мы говорили в самом начале, то здесь Радулов не отвечает привычным стереотипам.

В недавнем матче против «Торонто» нападающий получил шайбу у борта. Когда Назем Кадри попытался атаковать россиянина, то Радулов встретил соперника ударом в грудь, повалив того на лед. Затем форвард отдал пас Ши Уэберу, а сам устремился к воротам. После броска защитника шайба оказалась без присмотра, чем вновь воспользовался Радулов, подхватив ее, объехав за воротами и выложив шайбу точно на крюк Максу Пачоретти, которому оставалось только не промахнуться. Пока Александр праздновал гол с партнерами, Кадри пытался указать арбитру на его ошибку. Возможно, у него даже были причины для негодования. Но в этом моменте мы стали свидетелями картины, которая становится все привычнее — Радулов вновь использовал уникальное сочетание мощи и искусной ловкости, чтобы сотворить гол. Сочетание, которым в лиге могут похвастаться единицы.

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Этим летом «Монреаль» сделал крупную ставку на рынке свободных агентов. Ставку, которые многие считали большим риском и которая вызывала множество вопросов и сомнений. Когда Радулов, после нескольких проведенных сезонов в Континентальной хоккейной лиге 1 июля подписал с «Канадиенс» годичный контракт на 5,75 миллиона долларов, то в СМИ всплывали слова «цена» и «потенциал». За полгода правый крайний превратился из просчитанного риска в системообразующего игрока, лидера коллектива, чье иногда необузданное поведение чем-то так сильно напоминает другого яркого хоккеиста, который покинул «Монреаль» этим летом в результате другой крупной сделки.

Но если неуемная энергия Пи-Кея Суббана иногда вызывала раздражение в раздевалке, то с энтузиазмом Радулова таких проблем нет. Наоборот, это качество положительно отмечается тренерами и партнерами, и единственный вопрос, который сейчас действительно беспокоит: сможет ли «Монреаль» договориться с 30-летним нападающим о новом контракте прежде, чем в июле тот получит статус неограниченно свободного агента? Ведь без весомого вклада Радулова в успех команды, попадание постоянно испытывающего проблемы с травмированными «Монреаля» в плей-офф оставалось бы под большим вопросом. А с россиянином команда уверенно чувствует себя на вершине Атлантического дивизиона.

В тот вечер, который закончился победой «Канадиенс» над «Ливз» со счетом 5:3, Радулов вышел на разминку. Даже те, кто краем глаза наблюдали за ним, наверное, задавались вопросом, как долго он мог усидеть спокойно за школьной партой? Пока игроки «Хабс» активно разминались, Радулов делал растяжку с ленцой, не забывая периодически бросать шайбы в ворота. Когда тренеры дали свисток, и игроки стали раскатываться, Радулов улучил возможность еще пару раз щелкнуть по воротам. Последний бросок чуть не угодил в помощника главного тренера Жана-Жака Дайно, за что россиянин удостоился неодобрительного взгляда со стороны тренера. Радулов прикинулся невинным, но тут же ринулся в гущу игроков «Монреаля». Его беззубая улыбка и простая стрижка напоминали в нем безалаберного шалопая.

«То, что вы видите на льду, происходит и в повседневной жизни, — говорит нападающий “Монреаля” Торри Митчелл. — Он стал прекрасным подспорьем и настоящим лидером команды».

Также было и в России. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провел вместе с Радуловым за ЦСКА три последних сезона. «Он был нашим лидером, — подтверждает Зайцев. — Не только на льду, но и в раздевалке. Он придавал команде энергии и задора».

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Дэйв Кинг развивает эту мысль. Заслуженный тренер работал с ярославским «Локомотивом» по ходу сезона, в котором мегазвезды вроде Ильи Ковальчука, Артемия Панарина и Сергея Мозякина разрывали соперников. Но сложнее всего выстроить игру было против другого человека: «Радулов был лучше всех. Я был впечатлен его работоспособностью. Если он получал шайбу, то обязательно отправлялся в прорыв. Сложно предугадать его действия — бросок или пас? И он может обыграть любого соперника один на один за счет мастерства. А добавьте к этому его неуступчивость. Он был главной силой в КХЛ».

Когда представители Северной Америки в очередной раз расспрашивали Кинга о Радулове, то получали именно такой ответ. Но сомнения оставались, ведь все хорошо помнили, что взаимоотношения Александра и «Нэшвилла» приносили клубу НХЛ много головной боли. Летом 2008 года, после двух лет в составе «Предаторз», Радулов махнул рукой на последний год контракта и вернулся в Россию, открыв премьерный сезон КХЛ в составе «Салавата Юлаева» из Уфы. Через четыре года, в 2012-м, он вернулся в НХЛ ради плей-офф, но был усажен в запас на серию второго раунда против «Финикса», нарушив комендантский час. За этим последовало немедленное возвращение в ЦСКА.

Если не вдаваться в подробности, многие могут посчитать, что Радулов в первый раз вернулся на родину, чтобы хорошенько заработать, ведь в НХЛ он все еще выступал на контракте новичка. Но гулянка по время плей-офф, когда ты и так находишься на испытательным сроке, не находит никаких оправданий. И в мире, в котором клубы НХЛ ограничены цифрой в 50 действующих контрактов и потолком зарплат, все эти звоночки отдавались громких эхо в головах многих людей, когда произносилась фамилия Радулова.

Однако сейчас те, кто знает его получше, отмечают, что Александр сильно изменился. «Как и любой человек, с каждым годом он становится мудрее, — говорит Зайцев. — У него появилась семья, ребенок, он изменился».

Радулов и сам не скрывал, что отцовство заставило его пересмотреть многие вещи. И хотя Митчелл считает, что его приятель каждый раз выходит на лед с желанием доказать что-то злопыхателям и недоброжелателям, победитель и самый ценный игрок Мемориального кубка 2006 года, отвергает мнение, что он приехал в Америку, чтобы заткнуть рты всем скептикам: «Каждый день ты должен доказывать свою состоятельность. И речь не идет о желании с кем-то поквитаться».

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Посрамить скептиков… никто не мог гарантировать, что в «Монреале» это удастся. Год назад «Канадиенс» попытались провернуть нечто похожее с другим россиянином, Александром Семиным, но эксперимент провалился и был закрыт уже через 15 матчей. И легко можно было провести некоторые параллели между Радуловым и Семиным. И хотя сейчас все сомнения кажутся надуманными, но еще шесть месяцев многие полагали совершенно иначе. Именно поэтому, когда капитан «Монреаля» публично высказал свое восхищение Радуловым, эти слова были встречены с насмешкой.

«Надо мной глумились. В полный голос, — вспоминает Пачиоретти. — Я говорил, что он, возможно, один из самых техничных игроков на свете, и это чистая правда. Некоторые таланты, которыми он обладает… я не видел ничего похожего».

Эти таланты ярко проявляются в Монреале. И стало отчетливо видно, как много дало его появление в составе команде. За три дня до вышеупомянутого матча с «Торонто» «Монреаль» играл на выезде с «Далласом». Изматывающая семиматчевая выездная серия. Команда уже лишилась ценного защитника в лице Андрея Маркова и основного центрфорварда в лице Алекса Гальченюка. А тут еще выбыли вингеры Брендан Галлахер и Пол Байрон. Команда уступала с минимальным счетом в третьем периоде, когда Радулов подхватил шайбу, просочился сквозь двух защитников и вогнал шайбу под перекладину ворот «Старз», сравняв счет и подарив «Хабс» шанс одержать победу в овертайме.

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За 24 часа до этих событий Радулов продемонстрировал всем свои качества плеймейкера, досадив своему бывшему клубу. Минимальное преимущество «Нэшвилла» растаяло через пять минут после начала третьего периода, когда Радулов разрезающим пасом нашел Уэбера, вогнавшего шайбу в сетку. Затем, когда до конца овертайма оставалось меньше 40 секунд, Радулов получил шайбу за воротами, выдержал паузу и нашел Пачиоретти в идеальной позиции для разящего победного броска.

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Все это поворотные моменты матчей, ключевые эпизоды встреч. И именно Радулов позволил команде, ослабленной травмами, продолжить стабильно набирать очки. «Думаю все — не хочу сказать, что забыли о нем — но забыли, насколько он хорош», — заключает Митчелл.

Но также несложно увидеть и некоторые недостатки в игре россиянина. Кинг отмечает, что Радулов склонен к пассивным действиям в обороне, особенно если игра развивается далеко от него. Иногда это выливается в другую крайность, которая является следствием его характера: «Иногда он слишком агрессивен в обороне, — отмечает Кинг. — Он слишком рьяно налетает на соперника. Это идет от жажды как можно скорее завладеть шайбой».