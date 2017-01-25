Поднял Бучу. В Нью-Йорке восходит неожиданная русская звезда

Ох и давно же на «Мэдисон Сквер Гарден» не произносили русскую фамилию с таким придыханием. Легендарный дворец видел успех 1994 года, когда Сергей Зубов, Алексей Ковалёв, Сергей Немчинов и Александр Карповцев стали первыми россиянами, взявшими Кубок Стэнли. На закате своей карьеры за «Рейнджерс» выступали Дарюс Каспарайтис и Павел Буре. Но когда это было? Считай — в прошлой жизни. Можно вспомнить и Артёма Анисимова, который на определённом этапе выходил в первом звене вместе с Габориком и Степаном. И ведь неплохо смотрелся. Однако уже давно никто не покорял Большое яблоко так резво, как Павел Бучневич.



Если посмотреть на голые цифры Бучневича, то 14 очков — не бог весть какой результат. Да только набрал он их в 16 матчах, то есть график Павла почти «очко за игру». Для сравнения — из россиян эту гроссмейстерскую схему выдерживают разве что звёзды первой величины: Малкин, Кучеров, Овечкин, Тарасенко и Панарин. Если представить, что Бучневич не пропустил бы столько игр из-за травмы спины и сохранил набранную скорость набора очков, в споре бомбардиров среди новичков он бы сейчас обходил и Остона Мэттьюса, и Патрика Лайне. Чем-то это напоминает историю Панарина, который в споре за «Колдер Трофи» обошёл куда более раскрученного Коннора Макдэвида.



«Колдер» Бучневичу, конечно, не светит. Причина на поверхности — недостаточно игр. Пусть Лайне с Мэттьюсом распилят приз лучшему новичку лиги, а Павлу для начала будет достаточно негласного титула главной надежды «Рейнджерс». В Нью-Йорке с восторгом говорят о старте россиянина, который что до травмы, что после исправно набирает очки сериями. Также резво стартовал в НХЛ один из нынешних лидеров нью-йоркцев Дерек Степан, который в декабре 2010-го забивал в четырёх играх подряд. Бучневич свой декабрь провёл в лазарете, зато в январе раскрылся во всей красе. Особенно ему удался матч с «Далласом»: гол, две передачи и рекордные 18 минут в НХЛ! Жаль, этим летом в Россию вернулся его сверстник Валерий Ничушкин. Могла бы получиться впечатляющая дуэль бывших напарников по юниорской и молодёжной сборной.

<aside name="clb18909556" class="teaser teaser_incontent teaser_nhl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_nhl_video"> <iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/buchnevich-slams-puck-home/t-277437422/c-48470503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d18909556.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Казалось бы, в этом взлёте Бучневича нет ничего неожиданного. Ещё в 17 лет его в основе «Северстали» начал выпускать Андрей Назаров, который даже заиграл совсем ещё зелёного парня в плей-офф. Всего к 21 году Павел отыграл среди мужиков четыре сезона — достаточный плацдарм для того, чтобы подняться на ступень выше. То, что перед отъездом в НХЛ он перебрался из скромного провинциального клуба в СКА, заставляет проводить параллели с Панариным и Тарасенко. Но если отмотать плёнку всего на полгода, станет ясно: настроения, с которыми болельщики и специалисты отправляли Бучневича за океан, были насквозь пропитаны скепсисом.

Цитата Уже давно никто не покорял Большое яблоко так резво, как Павел Бучневич.

«Бучневич должен получать удовольствие от хоккея. Ему доверяют, дают много игрового времени, он в большинстве выходит — есть все возможности, чтобы расти. Он должен кайфовать в такой ситуации, а по нему этого не видно. Он иногда не играет, не бегает, а просто ползает. У Павла настроение, что всё хорошо. Я не вижу, чтобы он стремился стать лучшим», — так жёстко по молодому нападающему прошёлся эксперт Сергей Гимаев. Сегодня можно говорить, что эти слова подстегнули Бучневича, взбодрили. Перебравшись в большой клуб, Павел не начал рвать и метать с огнём в глаза, а напротив — выглядел на льду отстранённо. Сложно было не заметить его апатию, которая вылилась в затяжную безголевую серию. Первый гол за СКА он забил в 13-м матче против… родной «Северстали».



Уезжал в НХЛ Бучневич не в статусе будущей русской звезды, а одним из многих, кто пробует свои силы за океаном. Мало ли парней за последние два года пересекли Атлантику, чтобы попытать счастье в сильнейшей лиге мира? Александр Бурмистрову более-менее раскрыться помог только переход в «Аризону», один из героев последнего МЧМ Денис Гурьянов с трудом привыкал даже к АХЛ, а Роман Любимов хоть и зацепился за состав «Филадельфии», предсказуемо находится на вторых, а то и третьих ролях. Казалось, что Бучневичу уготована та же роль. Сказывалась не только смазанная концовка прошлого сезона, но и бытовые проблемы. Павел, за год прокатившийся по маршруту Череповец — Санкт-Петербург — Нью-Йорк, кардинально изменил свою жизнь, не зная при этом английского языка и являясь достаточно скромным парнем. «Рейнджерс» поначалу даже рассматривали вариант приглашения ещё одного русского игрока, только ради того, чтобы ускорить адаптацию Бучневича.

Цитата Настроения, с которыми болельщики и специалисты отправляли Бучневича за океан, были насквозь пропитаны скепсисом.





Но всё же главной проблемой Бучневича считалось не незнание языка, а сложный характер. Поговаривали, что ещё будучи молодым игроком «Северстали», он буквально выторговывал у Андрея Назарова игровое время. Зная суровый нрав экс-наставника череповчан, отдадим должно смелости Павла. Сложная история отношений связывает Бучневича с Игорем Кравчуком. Четыре года назад, на юниорском чемпионате мира в Сочи, Павел был ассистентом капитана, но наставник сборной России прямо по ходу турнира разжаловал одного из лидеров. Там же, в олимпийской столице, он прославился как игрок с длинным языком, когда перед игрой со сборной Германии не к месту завёл разговор о 1941 годе. Позже, когда на драфте «Рейнджерс» выбрали Бучневича в третьем раунде, всё тот же Кравчук характеризовал своего бывшего подопечного как талантливого, но неуравновешенного молодого человека.



Сейчас от того Бучневича, что без эмоций катался в форме СКА, бил в пах Апалькова в серии с «Локомотивом» и недовольно ворчал себе под нос, словно ничего и не осталось. В его новом клубе даже по прошествии нескольких месяцев настаивают на том, чтобы Павел быстрее учил язык и больше общался с прессой. В НХЛ, мол, молчунов не любят. Но всё это дело наживное. Как рассказывает сам россиянин, в команде ему сильно помогает швед Мика Зибанежад — тот самый, что в 2012 году отнял у «молодёжки» Брагина золотые медали в овертайме финала чемпионата мира. Третьим в их звене выходит не кто-нибудь, а Рик Нэш. Бучневич называет его «старшаком» и также отмечает его помощь. Главное лишний раз не напоминать старине Рику, как в далёком 2008 году в Квебеке он совершил одно неосторожное движение, за которое ему очень благодарны в России.

<aside name="clb18909556" class="teaser teaser_incontent teaser_nhl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_nhl_video"> <iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/buchnevichs-first-career-goal/t-277437422/c-46055803?tag=playerId&tagValue=Pavel%20Buchnevich?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d18909556.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Партнёры — важная, но не единственная причина, по которой фамилия Бучневича не сходит с уст поклонников «Рейнджерс». Достаточно вспомнить, как Никите Филатову однажды поставили в тройку к Спецце и Альфредссону, но это не помогло ему заиграть в «Оттаве». Скорее уместно говорить о том, что Павел попал в правильную команду, где развивают его сильные качества, не придумывая для него искусственные испытания. Ален Виньо ещё со времён работы в «Ванкувере» известен как приверженец атакующего стиля, тогда как Бучневич — типичный русский крайний нападающий с хорошим катание, мягкими руками и развитым игровым мышлением. В звене с Нэшем и Зибанежад он хоть и выходит на краю, но выполняет роль плеймейкера. Сказывается опыт игры на позиции центрфорварда. Как и Панарин, он попал в команду с высокой конкуренцией за место в составе, но идеально подходящей для него моделью игры.



На счету Бучневича уже шесть голов в сезоне, и что поражает, так это эффективность бросков — 25%. С одной стороны, это характеризует Павла как прирождённого снайпера, а с другой — обнажает проблему, о которой публично говорить Виньо. Главный тренер нью-йоркцев просит новичка чаще бросать, пусть даже в ущерб комбинационной игре. Один-два броска в среднем за матч — это не те показатели, что должны быть у одного из ведущего форварда. В звене, где есть достаточно прямолинейный Нэш, россиянин всякий раз пытается изящно сыграть в подыгрыше. Начнёт Бучневич больше бросать — придут и голы. Овечкин подтвердит. Пока же он пользуется выбором позиции и часто оказывается в нужное время и в нужном месте. Ну, а самым ярким моментом в недолгой энхаэловской карьере 21-летнего череповчанина остаётся ноябрьский гол в ворота «Виннипега».

<aside name="clb18909556" class="teaser teaser_incontent teaser_nhl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_nhl_video"> <iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/buchnevichs-nifty-goal/t-277437422/c-46087903?tag=playerId&tagValue=Pavel%20Buchnevich?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d18909556.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Посмотрите на этот шедевр! На первый взгляд — гол в стиле Валерия Ничушкина. Но это только кажется. Если экс-форвард «Далласа» знаменит силовыми проходами, то Бучневич прошёл по той же дуге за счёт совсем иных качеств. Приглядитесь: на пути к воротам Павел не то что не продавливал защитника, он даже в физический контакт с ним толком не вступал! Открылся под синюю линию, быстро подыграл себе коньком, а потом за счёт обманного движения плеч и катания облапошил игрока «Джетс». Забил он тоже изящно, взяв мхатовскую паузу вместо ничушкинского тачдауна. В этом голе весь Бучневич. Эдакий концентрат всех его талантов кроме, разве что, диспетчерского.

Цитата На счету Бучневича уже шесть голов в сезоне, и что поражает, так это эффективность бросков – 25%.