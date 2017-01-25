Поднял Бучу. В Нью-Йорке восходит неожиданная русская звезда
В НХЛ Павел Бучневич провожали со скепсисом, но к январю он стал партнёром Рика Нэша и одним из открытий регулярного чемпионата.
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Ох и давно же на «Мэдисон Сквер Гарден» не произносили русскую фамилию с таким придыханием. Легендарный дворец видел успех 1994 года, когда Сергей Зубов, Алексей Ковалёв, Сергей Немчинов и Александр Карповцев стали первыми россиянами, взявшими Кубок Стэнли. На закате своей карьеры за «Рейнджерс» выступали Дарюс Каспарайтис и Павел Буре. Но когда это было? Считай — в прошлой жизни. Можно вспомнить и Артёма Анисимова, который на определённом этапе выходил в первом звене вместе с Габориком и Степаном. И ведь неплохо смотрелся. Однако уже давно никто не покорял Большое яблоко так резво, как Павел Бучневич.
Если посмотреть на голые цифры Бучневича, то 14 очков — не бог весть какой результат. Да только набрал он их в 16 матчах, то есть график Павла почти «очко за игру». Для сравнения — из россиян эту гроссмейстерскую схему выдерживают разве что звёзды первой величины: Малкин, Кучеров, Овечкин, Тарасенко и Панарин. Если представить, что Бучневич не пропустил бы столько игр
«Колдер» Бучневичу, конечно, не светит. Причина на поверхности — недостаточно игр. Пусть Лайне с Мэттьюсом распилят приз лучшему новичку лиги, а Павлу для начала будет достаточно негласного титула главной надежды «Рейнджерс». В
Казалось бы, в этом взлёте Бучневича нет ничего неожиданного. Ещё в 17 лет его в основе «Северстали» начал выпускать Андрей Назаров, который даже заиграл совсем ещё зелёного парня в
«Бучневич должен получать удовольствие от хоккея. Ему доверяют, дают много игрового времени, он в большинстве выходит — есть все возможности, чтобы расти. Он должен кайфовать в такой ситуации, а по нему этого не видно. Он иногда не играет, не бегает, а просто ползает. У Павла настроение, что всё хорошо. Я не вижу, чтобы он стремился стать лучшим», — так жёстко по молодому нападающему прошёлся эксперт Сергей Гимаев. Сегодня можно говорить, что эти слова подстегнули Бучневича, взбодрили. Перебравшись в большой клуб, Павел не начал рвать и метать с огнём в глаза, а напротив — выглядел на льду отстранённо. Сложно было не заметить его апатию, которая вылилась в затяжную безголевую серию. Первый гол за СКА он забил в 13-м матче против… родной «Северстали».
Уезжал в НХЛ Бучневич не в статусе будущей русской звезды, а одним из многих, кто пробует свои силы за океаном. Мало ли парней за последние два года пересекли Атлантику, чтобы попытать счастье в сильнейшей лиге мира? Александр Бурмистрову
Но всё же главной проблемой Бучневича считалось не незнание языка, а сложный характер. Поговаривали, что ещё будучи молодым игроком «Северстали», он буквально выторговывал у Андрея Назарова игровое время. Зная суровый нрав
Сейчас от того Бучневича, что без эмоций катался в форме СКА, бил в пах Апалькова в серии с «Локомотивом» и недовольно ворчал себе под нос, словно ничего и не осталось. В его новом клубе даже по прошествии нескольких месяцев настаивают на том, чтобы Павел быстрее учил язык и больше общался с прессой. В НХЛ, мол, молчунов не любят. Но всё это дело наживное. Как рассказывает сам россиянин, в команде ему сильно помогает швед Мика Зибанежад — тот самый, что в 2012 году отнял у «молодёжки» Брагина золотые медали в овертайме финала чемпионата мира. Третьим в их звене выходит не
Партнёры — важная, но не единственная причина, по которой фамилия Бучневича не сходит с уст поклонников «Рейнджерс». Достаточно вспомнить, как Никите Филатову однажды поставили в тройку к Спецце и Альфредссону, но это не помогло ему заиграть в «Оттаве». Скорее уместно говорить о том, что Павел попал в правильную команду, где развивают его сильные качества, не придумывая для него искусственные испытания. Ален Виньо ещё со времён работы в «Ванкувере» известен как приверженец атакующего стиля, тогда как Бучневич — типичный русский крайний нападающий с хорошим катание, мягкими руками и развитым игровым мышлением. В звене с Нэшем и Зибанежад он хоть и выходит на краю, но выполняет роль плеймейкера. Сказывается опыт игры на позиции центрфорварда. Как и Панарин, он попал в команду с высокой конкуренцией за место в составе, но идеально подходящей для него моделью игры.
На счету Бучневича уже шесть голов в сезоне, и что поражает, так это эффективность бросков — 25%. С одной стороны, это характеризует Павла как прирождённого снайпера, а с другой — обнажает проблему, о которой публично говорить Виньо. Главный тренер
Посмотрите на этот шедевр! На первый взгляд — гол в стиле Валерия Ничушкина. Но это только кажется. Если
Незнание языка и излишняя зацикленность на передачах — не единственные недостатки Бучневича. Над чем молодому форварду «Рейнджерс» стоит поработать, так это над физической готовностью. Речь как о мышечной массе (в нём нет и 90 кг, что для игрока с его ростом маловато), так и о выносливости. Виньо считает, что травма спины, которая выбила Павла из строя на два месяца, следствие недостаточно закаченной верхней части тела. Да и играть по 20 минут, что вполне естественно для партнёра Нэша, ему пока тяжеловато. Не обладая большим объёмом катание, Бучневич быстро устаёт. Если в регулярном чемпионате это проявляется не так явно, то в
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