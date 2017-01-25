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25 января 2017, 12:51 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратари Хаттон и Кондон вошли в тройку звезд дня НХЛ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вратарь «Сент-Луиса» Картер Хаттон признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также в число лучших игроков дня вошел Джек Айкел. Увеличить
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Хаттон отразил 34 броска в матче с «Питтсбургом» (3:0).

Голкипер «Оттавы» Майк Кондон, отразивший 31 бросок в матче с «Вашингтоном» (3:0), стал второй звездой.

Тройку лучших замкнул нападающий «Баффало» Джек Айкел, отметившийся двумя заброшенными шайбами во встрече с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).
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