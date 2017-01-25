Нападающий «Монреаля» Радулов оформил дубль в матче НХЛ
Дубль российского нападающего Александра Радулова помог «Монреалю» разгромить «Калгари», голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский провел неудачный матч и был заменен по ходу встречи, а в поединке между «Чикаго» и «Тампы-Бэй» очки удалось набрать сразу четырем представителям России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2. Кулемин огорчил Бобровского.
В одном из первых матчей игрового дня «Айлендерс» на родном льду нанес поражение «Коламбусу» со счетом 4:2.
Первый период здесь остался за гостями — единственную в игровом отрезке шайбу на девятой минуте забросил капитан «Блю Джекетс» нападающий Ник Фолиньо. Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось завладеть инициативой.
Сначала Джош Бэйли сравнял счет, а затем российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин вывел свою команду вперед. Эта шайба стала для нашего соотечественника уже восьмой в сезоне.
В третьем периоде Брок Нельсон и Джейсон Чимера заметно упрочили преимущество хозяев. Единственное, на что хватило «Коламбус» — гол престижа от Кэма Аткинсона.
Ворота «Блю Джэкетс» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 20 бросков из 24. Стоит отметить, что нашему соотечественнику не удалось отыграть полный матч — после четвертого гола он был заменен на Йоонаса Корписало, который оставшиеся 15 минут встречи отыграл чисто.
Несмотря на то, что это поражение для российского голкипера стало вторым в последних трех матчах НХЛ, он с 28 победами в сезоне
«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:3. Россияне молчат.
«Сент-Луис» переиграл в гостях «Питтсбург» со счетом 3:0. Российские легионеры в этом матче явно не блистали.
Нападающий гостей Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, его партнер по команде Наиль Якупов — семь. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут. Результативным действиями никто из них отметится не сумел.
Победу гостям принесли точные броски Колтона Парэйко на 15-й минуте, Райана Ривза на 36-й и Скотта Апшолла на 55-й. Еще одним героем встречи стал голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, который оформил
«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 5:1. Дубль Радулова.
В другом матче игрового дня «Монреаль» дома выиграл у «Калгари» со счетом 5:1. Здесь, в отличие от предыдущего поединка, российскому легионеру удалось записать свою фамилию в итоговый протокол.
Нападающий «Канадиенс» Александр Радулов забросил две шайбы, дважды реализовав большинство, и в итоге был признан третьей звездой матча.
Результативные броски россиянина стали вторым и пятым для россиянина — в первом случае наш соотечественник на экваторе матча только упрочил преимущество своей команды, а во втором, издевательски легко разобравшись с соперниками на пятачке, довершил разгром «Флэймс». После этого гола за четыре минуты до конца «Монреаль» вел со счетом 5:0.
Однако, шайба престижа соперникам все же удалась. И ее автором в
«Очень жаль, что мы не удержали этот
Это 11-я и 12-я шайбы российского нападающего в текущем сезоне, и он прервал свою восьмиматчевую безголевую серию. Всего на счету Радулова в этом чемпионате НХЛ уже 37 (12+25) очков.
«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0. Овечкин не смог огорчить Кондона.
В еще одном поединке «Оттава» переиграла «Вашингтон» в домашнем матче со счетом 3:0. Этот поединок получился удачным для голкипера «Оттавы» Майка Кондона, который отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
А вот у россиян игра не задалась. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту, его коллега по амплуа Евгений Кузнецов — 15. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты.
«Чикаго Блэкхоукс» — «
«Тампа-Бэй» выиграла у «Чикаго» в гостях со счетом 5:2. В этом матче принимали участие сразу шесть российских легионеров.
В составе «Тампы» по голу смогли забросить Никита Нестеров на 43-й минуте и Никита Кучеров на 58-й, а голкипер Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 36, также отметился голевым пасом.
Форвард «Блэкхоукс» Артемий Панарин записал себе в актив результативную передачу, Артем Анисимов отыграл 20 минут.
Другие результаты игрового дня:
«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3
Нэшвилл Предаторз — Баффало Сэйбрз — 4:5 ОТ Виннипег Джетс —
Даллас Старз — Миннесота Уайлд — 2:3 Б.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter