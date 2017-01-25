Нападающий «Монреаля» Радулов оформил дубль в матче НХЛ

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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2. Кулемин огорчил Бобровского.

В одном из первых матчей игрового дня «Айлендерс» на родном льду нанес поражение «Коламбусу» со счетом 4:2.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 25.01.2017, 3:00 4:2 Нью-Йорк Айлендерс Коламбус Блю Джэкетс

Первый период здесь остался за гостями — единственную в игровом отрезке шайбу на девятой минуте забросил капитан «Блю Джекетс» нападающий Ник Фолиньо. Во второй двадцатиминутке хозяевам удалось завладеть инициативой.

Сначала Джош Бэйли сравнял счет, а затем российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин вывел свою команду вперед. Эта шайба стала для нашего соотечественника уже восьмой в сезоне.

В третьем периоде Брок Нельсон и Джейсон Чимера заметно упрочили преимущество хозяев. Единственное, на что хватило «Коламбус» — гол престижа от Кэма Аткинсона.

Ворота «Блю Джэкетс» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 20 бросков из 24. Стоит отметить, что нашему соотечественнику не удалось отыграть полный матч — после четвертого гола он был заменен на Йоонаса Корписало, который оставшиеся 15 минут встречи отыграл чисто.

Несмотря на то, что это поражение для российского голкипера стало вторым в последних трех матчах НХЛ, он с 28 победами в сезоне по-прежнему лидирует по этому показателю среди вратарей.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 25.01.2017, 3:00 0:3 Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз

«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:3. Россияне молчат.

«Сент-Луис» переиграл в гостях «Питтсбург» со счетом 3:0. Российские легионеры в этом матче явно не блистали.

Нападающий гостей Владимир Тарасенко отыграл 16 минут, его партнер по команде Наиль Якупов — семь. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут. Результативным действиями никто из них отметится не сумел.

Победу гостям принесли точные броски Колтона Парэйко на 15-й минуте, Райана Ривза на 36-й и Скотта Апшолла на 55-й. Еще одним героем встречи стал голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, который оформил шат-аут, отразив все 34 броска по своим воротам.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 25.01.2017, 3:30 5:1 Монреаль Канадиенс Калгари Флэймз

«Монреаль Канадиенс» — «Калгари Флэймз» — 5:1. Дубль Радулова.

В другом матче игрового дня «Монреаль» дома выиграл у «Калгари» со счетом 5:1. Здесь, в отличие от предыдущего поединка, российскому легионеру удалось записать свою фамилию в итоговый протокол.

Нападающий «Канадиенс» Александр Радулов забросил две шайбы, дважды реализовав большинство, и в итоге был признан третьей звездой матча.

Результативные броски россиянина стали вторым и пятым для россиянина — в первом случае наш соотечественник на экваторе матча только упрочил преимущество своей команды, а во втором, издевательски легко разобравшись с соперниками на пятачке, довершил разгром «Флэймс». После этого гола за четыре минуты до конца «Монреаль» вел со счетом 5:0.

Однако, шайба престижа соперникам все же удалась. И ее автором в какой-то степени стал Радулов — гости реализовали большинство после того, как россиянин был удален.

«Очень жаль, что мы не удержали этот шат-аут для Прайса, он его заслуживал. Получили несколько глупых удалений и позволили сопернику забить. Что поделать, нужно будет провести работу над ошибками и не допустить, чтобы это повторилось в будущем. У нас есть травмированные игроки, сочетания меняются, но это не имеет большого значения. Все тройки стараются внести свой вклад в результат команды, это здорово. Голы — это хорошо, но не всегда удается забивать красиво. Иногда помогает случайный отскок, а эффектные вещи не срабатывают», — приводит слова Радулова официальный сайт клуба.

Это 11-я и 12-я шайбы российского нападающего в текущем сезоне, и он прервал свою восьмиматчевую безголевую серию. Всего на счету Радулова в этом чемпионате НХЛ уже 37 (12+25) очков.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 25.01.2017, 3:30 3:0 Оттава Сенаторз Вашингтон Кэпиталз

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0. Овечкин не смог огорчить Кондона.

В еще одном поединке «Оттава» переиграла «Вашингтон» в домашнем матче со счетом 3:0. Этот поединок получился удачным для голкипера «Оттавы» Майка Кондона, который отразил все 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

А вот у россиян игра не задалась. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 21 минуту, его коллега по амплуа Евгений Кузнецов — 15. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 22 минуты.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 25.01.2017, 4:30 2:5 Чикаго Блэкхокс Тампа-Бэй Лайтнинг

«Чикаго Блэкхоукс» — « Тампа-Бэй Лайтнинг» 2:5. Четверо россиян набирают очки.

«Тампа-Бэй» выиграла у «Чикаго» в гостях со счетом 5:2. В этом матче принимали участие сразу шесть российских легионеров.

В составе «Тампы» по голу смогли забросить Никита Нестеров на 43-й минуте и Никита Кучеров на 58-й, а голкипер Андрей Василевский, отразивший 34 броска из 36, также отметился голевым пасом.

Форвард «Блэкхоукс» Артемий Панарин записал себе в актив результативную передачу, Артем Анисимов отыграл 20 минут.

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