Шайбы Нестерова и Кучерова помогли «Тампе» на выезде обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

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Игра, прошедшая во вторник в Чикаго, завершилась поражением хозяев со счетом 2:5 (1:1, 1:0, 0:4).

В составе победителей две шайбы на 47-й минуте забросил Тайлер Джонсон. Для оформления дубля игроку потребовалось 30 секунд, причем в ситуации со второй шайбой одним из ассистентов у 26-летнего форварда выступил российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, для которого эта результативная передача стала уже второй в сезоне. Еще по разу отличились Брайан Бойл (19-я минута), российский защитник Никита Нестеров (43) и его соотечественник нападающий Никита Кучеров (58). Василевский отразил 34 броска из 36.

У «Чикаго» шайбы забросили Джонатан Тэйвз (11) и Данкан Кит (22), одним из ассистентов у которого выступил российский форвард Артемий Панарин (27-я передача в сезоне, 17 заброшенных шайб).

В другом матче игрового дня дубль Александра Радулова помог «Монреалю» дома переиграть «Калгари» — 5:1. Россиянин отличился на 30-й и 57 минутах.

Еще один матч вторника завершился домашней победой «Нью-Йорк Айлендерс» над «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2. Российский нападающий «островитян» Николай Кулемин отметился заброшенной шайбой на 37-й минуте, а его соотечественник голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский провел на льду немногим более 45 минут, отразив за это время 20 бросков из 24, после чего был заменен на Йоонаса Корписало.

Результаты остальных матчей дня:

«Нью-Джерси Девилз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:3,

«Бостон Брюинз» — «Детройт Ред Уингз» 4:3 (в овертайме),

«Питтсбург Пингвинз» — «Сент-Луис Блюз» — 0:3,

«Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0,

«Нэшвилл Предаторз» — «Баффало Сейбрз» — 4:5 (в овертайме),

«Виннипег Джетс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4,

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 2:3 (по буллитам).