Защитник «Питтсбурга» Дюмоулин восстановился после травмы

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Дюмоулин не играл с 27 декабря, когда сломал челюсть в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». В этом сезоне на его счету 7 (0+7) очков в 35 играх при показателе полезности «-7». Главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что игрок может вернуться в состав на матч с «Сент-Луис Блюз».