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24 января 2017, 23:44 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Питтсбурга» Дюмоулин восстановился после травмы

«Питтсбург Пингвинз» перевёл защитника Брайана Дюмоулина из списка травмированных и отправил другого игрока обороны Кэмерона Гонса в АХЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Дюмоулин не играл с 27 декабря, когда сломал челюсть в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». В этом сезоне на его счету 7 (0+7) очков в 35 играх при показателе полезности «-7». Главный тренер команды Майк Салливан сообщил, что игрок может вернуться в состав на матч с «Сент-Луис Блюз».

Питтсбург Пингвинз
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