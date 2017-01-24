Дмитрий Куликов вернётся в состав «Баффало» в матче с «Нэшвиллом»

Об этом сообщил главный тренер команды Дэн Байлсма.



«Робин Ленер займёт место в воротах, а Дмитрий Куликов выйдет в стартовой пятёрке», — цитирует Байлсму пресс-служба клуба.



Куликов последний матч провёл 27 декабря. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей, отметившись одной результативной передачей и заработав показатель полезности «-10».