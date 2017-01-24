Дмитрий Куликов вернётся в состав «Баффало» в матче с «Нэшвиллом»
Защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов восстановился после травмы и сыграет в матче с «Нэшвилл Предаторз».
Об этом сообщил главный тренер команды Дэн Байлсма.
«Робин Ленер займёт место в воротах, а Дмитрий Куликов выйдет в стартовой пятёрке», — цитирует Байлсму
Куликов последний матч провёл 27 декабря. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей, отметившись одной результативной передачей и заработав показатель полезности «-10».
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