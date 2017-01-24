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24 января 2017, 21:56 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Дмитрий Куликов вернётся в состав «Баффало» в матче с «Нэшвиллом»

Защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов восстановился после травмы и сыграет в матче с «Нэшвилл Предаторз».

Об этом сообщил главный тренер команды Дэн Байлсма.

«Робин Ленер займёт место в воротах, а Дмитрий Куликов выйдет в стартовой пятёрке», — цитирует Байлсму пресс-служба клуба.

Куликов последний матч провёл 27 декабря. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей, отметившись одной результативной передачей и заработав показатель полезности «-10».

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