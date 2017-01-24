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24 января 2017, 16:00 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Александр Овечкин: Орлов — русский Лидстрем

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал крупную победу над «Каролиной» (6:1) и дубль защитника Дмитрий Орлова.

«От таких игр всегда получаешь удовольствие, — приводит Washington Post слова Овечкина. — Конечно, когда ты забиваешь пять голов, очень вероятно, что соперник бросит играть, и у тебя появляется больше свободы и пространства. Это хорошо.

Очевидно, что Орлов обладает невероятным броском. Мы всегда говорим ему, чтобы он больше бросал, но он скорее играет как Лидстрем. Русский Лидстрем.

25-летний Орлов во второй раз в своей карьере НХЛ сделал дубль.

Добавим, что на счету Овечкина в этом матче голевая передача, что позволило капитану «Вашингтона» продлить результативную серию до восьми матчей.

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