В матче НХЛ впервые за 20 лет игрок забросил четыре шайбы за период

Форвард стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата. В последний раз оформить покер за один период удавалось канадцу Марио Лемье, выступавшему за «Питтсбург Пингвинс», 26 января 1997 года в игре с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LGSyON8HxFY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>