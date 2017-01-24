В матче НХЛ впервые за 20 лет игрок забросил четыре шайбы за период
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло забросил четыре шайбы в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш» (5:2). Видео с голами канадца размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.
Форвард стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата. В последний раз оформить покер за один период удавалось канадцу Марио Лемье, выступавшему за «Питтсбург Пингвинс», 26 января 1997 года в игре с «Монреаль Канадиенс» (5:2).
|24.01.2017 05:00
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|2:5
|Сан-Хосе Шаркс
|(0:1, 1:0, 1:4)
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Питер Дебур
Вратари
|Спенсер Мартин 57:27 (С. Мартин 59:09)
|Мартин Джонс
|1-й период
|05:47
|Патрик Уиркош
|Брент Бернс (Д. Шлемко, Л. Кутюр)
|19:00
|2-й период
|Мелькер Карлссон
|28:52
|30:02
|Джером Игинла (М. Григоренко, Н. Задоров)
|3-й период
|Патрик Марло (Мик. Бедкер, М-Э. Власик)
|42:53
|Патрик Марло (Л. Кутюр, Б. Бернс)
|45:57
|Патрик Марло
|48:26
|Патрик Марло (Джо Павелски, Б. Бернс)
|50:35
|51:57
|Андреас Мартинсен (Н. Задоров, Б. Комо)
|52:39
|Никита Задоров
|53:15
|Федор Тютин
|Патрик Марло (М-Э. Власик)
|56:23
|Джо Торнтон
|57:27
|59:09
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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