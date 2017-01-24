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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28532888/
24 января 2017, 13:27 | Хоккей: НХЛ | Lenta.Ru

В матче НХЛ впервые за 20 лет игрок забросил четыре шайбы за период

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло забросил четыре шайбы в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш» (5:2). Видео с голами канадца размещено на канале SPORTSNETCANADA в YouTube.

Форвард стал 12-м игроком в истории лиги, который добился такого результата. В последний раз оформить покер за один период удавалось канадцу Марио Лемье, выступавшему за «Питтсбург Пингвинс», 26 января 1997 года в игре с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

24.01.2017 05:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 2:5 Сан-Хосе Шаркс
(0:1, 1:0, 1:4)
Главные тренеры
Джаред Беднар Питер Дебур
Вратари
Спенсер Мартин 57:27 (С. Мартин 59:09) Мартин Джонс
1-й период
05:47 Патрик Уиркош
Брент Бернс (Д. Шлемко, Л. Кутюр) 19:00
2-й период
Мелькер Карлссон 28:52
30:02 Джером Игинла (М. Григоренко, Н. Задоров)
3-й период
Патрик Марло (Мик. Бедкер, М-Э. Власик) 42:53
Патрик Марло (Л. Кутюр, Б. Бернс) 45:57
Патрик Марло 48:26
Патрик Марло (Джо Павелски, Б. Бернс) 50:35
51:57 Андреас Мартинсен (Н. Задоров, Б. Комо)
52:39 Никита Задоров
53:15 Федор Тютин
Патрик Марло (М-Э. Власик) 56:23
Джо Торнтон 57:27
59:09
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), Б. Бернс (Сан-Хосе Шаркс), Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
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