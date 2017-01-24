«Оттава» подписала 4-летний контракт с Заком Смитом на $ 13 млн

Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на четыре года, за которые он заработает 13 млн долларов (3,25 млн за сезон).



Его зарплата по текущему контракту, который истекает летом, составляет около 1,9 млн за сезон.



В текущем сезоне хоккеист набрал 22 (11+11) очка в 43 матчах при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ Смит сыграл 436 матчей и набрал 136 (75+63) очков.