Игрок «Сан-Хосе» Марло стал первым в НХЛ, кто забил четыре гола в одном периоде за 20 лет

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В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись 6 матчей, в центральном из которых «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо», а Патрик Марло стал первым игроком за 20 лет, который забросил четыре шайбы в течение одного периода, сообщает официальный сайт лиги.

Команды на равных провели два периода, после которых счет был 1:1 и ничто не предвещало разгрома. А в заключительной третьей 20-минутке слово взял Марло. В течение 8 минут в начале периода он сделал хет-трик, а в концовке забил еще и четвертый гол. Все, чем смог ответить соперник, единственная шайбаза 20 минут — 5:2.

В последний раз подобным мог похвастаться легендарный Марио Лемье, который оформил покер за один период в 1997 году.

Нью-Йорк Рейнджерс — Лос-Анджелес 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Шайбы: 11:31 Пирри — 8 — 1:0, 33:28 Пампел — 6 (Степан, Джирарди) — 2:0, 38:01 Нолан — 3 (Андреофф, Даути) — 2:1, 46:40 Зуккарелло — 9 (Миллер) — 3:1, 59:58 Клиффорд — 4 (Маззин, Нолан) — 3:2.

Вратари: Лундквист — Заткофф.

Вашингтон — Каролина 6:1 (2:1, 2:0, 2:0).

Шайбы: 04:39 Стаал — 10 (Линдхольм, Ахо — больш) — 0:1, 11:49 Орлов — 3 (Кузнецов, Бураковски — больш) — 1:1, 17:05 Уильямс — 17 (Альцнер, Нисканен) — 2:1, 28:06 Орлов — 4 (Коннолли, Бураковски) — 3:1, 38:40 Кузнецов — 7 (Альцнер, Уильямс) — 4:1, 53:30 Оши — 18 (Овечкин, Бэкстрем) — 5:1, 57:13 Эллер — 7 (Шмидт, Бураковски) — 6:1.

Вратари: Холтби — Уорд.

Торонто — Калгари 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Шайбы: 18:59 Марнер — 11 (Зайцев) — 1:0, 27:00 Кадри — 19 (Нюландер) — 2:0, 36:55 Хайман — 7 (Маринчин — меньш) — 3:0, 42:21 Кадри — 20 (Марнер, Зайцев — больш) — 4:0.

Вратари: Андерсен — Эллиотт.

Виннипег — Анахайм 2:3 (1:2, 0:0, 1:1).

Шайбы: 02:14 Копп — 6 (Шайфли, Троуба) — 1:0, 04:07 Шоу — 2 (Фаулер, Крамаросса) — 1:1, 05:32 Ракелл — 20 (Гетцлаф, Линдхольм) — 1:2, 48:48 Гетцлаф — 7 (Теодор, Перри — больш) — 1:3, 52:53 Элерс — 17 (Энстрем, Литтл) — 2:3.

Вратари: Павелец — Бернье.

Колорадо — Сан-Хосе 2:5 (0:1, 1:0, 1:4).

Шайбы: 19:00 Бернс — 20 (Шлемко, Кутюр) — 0:1, 30:02 Игинла — 6 (Григоренко, Задоров — больш) — 1:1, 42:53 Марло — 13 (Власич, Бодкер) — 1:2, 45:57 Марло — 14 (Кутюр, Бернс) — 1:3, 50:35 Марло — 15 (Павелски, Бернс) — 1:4, 51:57 Задоров — 1 (Комо, Тютин) — 2:4, 56:23 Марло — 16 (Власич) — 2:5.

Вратари: Мартин — Джонс.

Аризона — Флорида 3:2 (в овертайме) (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Шайбы: 14:24 Трочек — 18 (Киндл, Маршессо) — 0:1, 22:03 Фишер — 2 (Чикрин, Бурмистров) — 1:1, 22:15 Уайт — 3 (Чикрин, Мерфи) — 2:1, 26:34 Сгарбосса — 2 (Скевиур, Маккензи) — 2:2, в овертайме 00:48 Ридер — 10 (Бурмистров, Голигоски) — 3:2.

Вратари: Смит — Люонго.