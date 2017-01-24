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24 января 2017, 10:54 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Орлов: Хоккеисты «Вашингтона» получили установку играть проще в матче с «Каролиной»

МОСКВА, 24 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» получили от тренера установку играть проще в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины», сказал российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов.

«Вашингтон» в понедельник на своей арене со счетом 6:1 обыграл «Каролину». Орлов стал автором дубля, а после игры был признан первой звездой матча.

«Мы думаем об обороне, не пытаемся постоянно атаковать. Тренер сказал нам, что мы должны быть умнее. Если появился шанс — иди вперед, но не наделай глупостей. Играй проще и всё будет хорошо», — цитирует россиянина сайт НХЛ.

Позже Орлов был признан третьей звездой дня в НХЛ по итогам матчей понедельника.

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Дмирий Орлов помог «Вашингтону» Овечкина разгромить «Каролину»

Российский защитник Дмитрий Орлов оформил дубль, а его товарищ по команде Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и забросил одну шайбу в ворота «Каролины Харрикейнз», которую разгромил «Вашингтон» Александра Овечкина. Главным героем игрового дня регулярного чемпионата НХЛ стал канадец Патрик Марло, сотворив покер в течение одного периода, став 12-м игроком за историю лиги, кому удавалось подобное достижение.
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