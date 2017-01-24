Орлов: Хоккеисты «Вашингтона» получили установку играть проще в матче с «Каролиной»

«Вашингтон» в понедельник на своей арене со счетом 6:1 обыграл «Каролину». Орлов стал автором дубля, а после игры был признан первой звездой матча.

«Мы думаем об обороне, не пытаемся постоянно атаковать. Тренер сказал нам, что мы должны быть умнее. Если появился шанс — иди вперед, но не наделай глупостей. Играй проще и всё будет хорошо», — цитирует россиянина сайт НХЛ.

Позже Орлов был признан третьей звездой дня в НХЛ по итогам матчей понедельника.