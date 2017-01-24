Дмирий Орлов помог «Вашингтону» Овечкина разгромить «Каролину»

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«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 6:1.

Команда Александа Овечкина прошлась катком по гостям с юга, забросив шесть шайб в ворота Кэма Уорда. Однако начиналось все не так уж и безоблачно для хозяев — на пятой минуте матча Джордан Стаал вывел вперед «Каролину», реализовав большинство. Результативной передачей отметился один из лучших новичков лиги финн Себастьян Ахо, чье имя надолго запомнили российские болельщики после прошлогоднего чемпионата мира по хоккею, где он был одной из ключевых фигур в своей сборной, победившей Россию в полуфинале.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 24.01.2017, 3:00 6:1 Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз

Столичной команде потребовалось время, чтобы прийти в себя после пропущенной шайбы. Этому помогло удаление хоккеиста гостей Джастина Фолка.

Численное преимущество реализовал российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов,

который получил передачу от своего соотечественника Евгения Кузнецова и с ходу произвел сильнейший бросок по воротам — Уорд был бессилен. За три минуты до конца нападающий Джастин Уильямс, находясь у синей линии, сделал полубросок — полунавес на ворота «Каролины», и шайба никого не задев, по дуге залетела в сетку.

После перерыва на девятой минуте второго периода Орлов оформил дубль, что для любого защитника является большой редкостью.

На этот раз Бретт Коннолли выложил шайбу под щелчок россиянина, и он снова поразил зрителей силой своего броска, на который вратарь гостей даже не успел среагировать. А десять минут спустя Кузнецов добавил к результативной передаче гол в своем исполнении. Российский нападающий получил шайбу на правом фланге и, немного приблизившись к воротам, бросил. Шайба попала в защитника, однако Кузнецов тут же выиграл подбор и со второго раза был точен.

В третьем периоде хозяева забросили еще две шайбы, и в одной из них поучаствовал капитан команды Овечкин, который, находясь у левого борта, увидел накатывающего на ворота по центру Ти Джея Оши и выдал американцу шайбу точно на крюк.

Оши наилучшим образом распорядился подарком своего капитана и поразил ворота Уорда.

А за три минуты до финальной сирены Ларс Эллер довел счет матча до разгромного — 6:1 в пользу «Кэпиталз».

Команда Овечкина временно вышла в единоличные лидеры регулярного чемпионата, опередив «Коламбус» Сергея Бобровского на два очка, но у «Блю Джэкетс» остался матч в запасе. «Вашингтон» набирает очки уже в 14 матчах подряд, считая и недавнее поражение в овертайме от «Питтсбурга» Евгения Малкина, за которое столичный клуб получил один балл.

Александр Великий, отметившись результативной передачей, набрал уже 43 очка (22+21) в 47 матчах.

Орлов довел счет своих голов до четырех и был признан третьей звездой игрового дня. Кузнецов забросил всего лишь седьмую шайбу в 47 играх, однако имеет 28 ассистов.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 24.01.2017, 5:00 3:2 ОТ Аризона Койотс Флорида Пантерз

«Аризона Койотс» — «Флорида Пантерз» — 3:2 (ОТ).

В первый день 2017 года «Виннипег» поместил нападающего Александра Бурмистрова на драфт отказов, разочаровавшись в игре россиянина. Однако «Аризона» поверила в хоккеиста и избавила его от участи выступления за канадский фарм-клуб. Свою благодарность новой команде Бурмистров выражает активным участием в заброшенных шайбах. В отчетном матче российский хоккеист отметился двумя результативными передачами.

Первый период встречи завершился в пользу гостей из солнечной Флориды — Винсент Трочек стал автором единственной шайбы. В начале третье минуты второго отрезка Кристиан Фишер переправил шайбу легким касанием клюшки в ворота Роберто Луонго после броска Джейкоба Чикрана.

Вбрасывание в зоне соперника выиграл Бурмистров, который записал на свой счет первую результативную передачу в матче.

А через 12 секунд хозяева уже вышли вперед. Бурмистров снова выиграл вбрасывание, на этот раз — в центре, и после короткой комбинации Райан Уайт точным броском вывел свою команду вперед.

Через четыре минуты усилиями Майкла Сгарбоссы гости сравняли счет. Третий период оказался безголевым, и команды продолжили борьбу в овертайме. На исходе первой минуты дополнительного времени Бурмистров выиграл борьбу за шайбу за воротами Луонго, отпасовал на Тобиаса Ридера и немецкий легионер «Аризоны» не промахнулся с убойной позиции, а россиянин оформил второй ассист.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 24.01.2017, 5:00 2:5 Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс

«Колорадо Эвеланш» — «Сан Хосе Шаркс» — 2:5.

В третьем периоде матча между «Колорадо» и «Сан Хосе» произошло знаменательное событие, которое встречается очень редко. После двух двадцатиминуток счет был равный — 1:1. Шайбами отметились Брент Бренс у гостей и Джером Игинла у хозяев из Денвера.

В последнем отрезке встречи нападающего «Шаркс» Патрика Марло посетила хоккейная муза, и он забросил четыре шайбы в ворота Спенсера Мартина.

Для Марло это первый покер в карьере, и он стал всего лишь 12-м игроком за всю историю НХЛ, кому удавалось забить четыре гола в одном периоде.

В последний раз такое произошло 26 января 1997 года в исполнении великого Марио Лемье.

Хозяева смогли отметиться второй шайбой в ворота Мартина Джонса, но это не спасло их от поражения. В обоих голах «Колорадо» непосредственное участие принял российский защитник Никита Задоров, который добавил в свой актив две результативные передачи.

Результаты остальных матчей:

«Нью-Йорк Ренджерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Калгари Флэймз» — 4:0

«Виннипег Джетс» — «Аназайм Дакс» — 2:3.