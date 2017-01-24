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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28529436/
24 января 2017, 9:49 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин сравнил одноклубника Орлова со шведом Лидстремом

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашигтон» Александр Овечкин сравнил своего российского одноклубника Дмитрия Орлова с известным в прошлом шведским защитником Никласом Лидстремом. Слова российского нападающего приводит Monumental sports network.

В ночь на вторник «Вашингтон» дома разгромил «Каролину» (6:1). Орлов забросил две шайбы, Овечкин отметился передачей. После игры Орлов был признан первой звездой встречи и третьей — игрового дня НХЛ.

«Очевидно, что у Орлова отличный бросок, — считает Овечкин. — Мы всегда говорим ему, чтобы он больше бросал, но он чем-то похож на Никласа Лидстрема. Русский Лидстрем».

Лидстрем — именитый шведский защитник, который в 2015 году (спустя три года после завершении карьеры) был включен в зал славы Зал хоккейной славы. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006), чемпионом мира (1991) и двукратным призером мировых первенств (1994, 2004).

Орлов во второй раз в карьере забросил две шайбы в одном матче регулярного сезона. Впервые подобную результативность защитник показал 2 марта 2014 года в домашнем матче с «Филадельфией», но «Вашингтон» уступил в овертайме со счетом 4:5. Теперь на счету 25-летнего защитника четыре гола и 19 результативных передач за 47 матчей в текущем чемпионате.

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Овечкин набирает очки 8 матчей подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролина Харрикейнз» (6:1) сделал голевую передачу.
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