Овечкин сравнил одноклубника Орлова со шведом Лидстремом

В ночь на вторник «Вашингтон» дома разгромил «Каролину» (6:1). Орлов забросил две шайбы, Овечкин отметился передачей. После игры Орлов был признан первой звездой встречи и третьей — игрового дня НХЛ.

«Очевидно, что у Орлова отличный бросок, — считает Овечкин. — Мы всегда говорим ему, чтобы он больше бросал, но он чем-то похож на Никласа Лидстрема. Русский Лидстрем».

Лидстрем — именитый шведский защитник, который в 2015 году (спустя три года после завершении карьеры) был включен в зал славы Зал хоккейной славы. В составе сборной Швеции он стал победителем Олимпиады (2006), чемпионом мира (1991) и двукратным призером мировых первенств (1994, 2004).

Орлов во второй раз в карьере забросил две шайбы в одном матче регулярного сезона. Впервые подобную результативность защитник показал 2 марта 2014 года в домашнем матче с «Филадельфией», но «Вашингтон» уступил в овертайме со счетом 4:5. Теперь на счету 25-летнего защитника четыре гола и 19 результативных передач за 47 матчей в текущем чемпионате.