Две передачи Бурмистрова помогли «Аризоне» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник на льду «Аризоны», завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Кристиан Фишер (23, с передачи Бурмистрова), Райан Уайт (23) и Тобиас Ридер (61, с передачи Бурмистрова). У «Флориды» голы забили Винс Трочек (15) и Майкл Сгарбосса (27).

«Колорадо» на своей площадке проиграл «Сан-Хосе» со счетом 2:5 (0:1, 1:0, 1:4). В составе гостей отличились Брент Бернс (20) и четырежды Патрик Марло (43, 46, 51, 57). У «Колорадо» шайбы забросили Джером Игинла (31), которому ассистировали российский защитник Никита Задоров и форвард Михаил Григоренко, а также Андреас Мартинсен (52) с передачи Задорова.

В еще одном матче понедельника «Торонто» дома обыграл «Калгари» со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). В составе «кленовых листьев» голевыми передачами на Митча Марнера (19) и Назема Кадри (43) отметился российский защитник Никита Зайцев. Еще две шайбы в игре забросили оформивший дубль Кадри (28) и Зак Хайман (37). Вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 26 бросков по своим воротам.