Дубль Дмитрия Орлова помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в НХЛ
МОСКВА, 24 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник на льду «Вашингтона», завершилась со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев, у которых две шайбы забросил российский защитник Дмитрий Орлов (12-я, 29-я минуты).
В случае с первым голом ему ассистировал другой россиянин нападающий Евгений Кузнецов, на 39-й минуте также отличившийся сам. Еще по шайбе у «Вашингтона» забросили Джастин Уильямс (18) и Ти Джей Оши (54) с передачи Александра Овечкина. В составе «Каролины» шайба на счету Джордана Стаала (5).
Результаты других матчей понедельника:
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 3:2;.
«Виннипег» — «Анахайм» — 2:3.
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