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23 января 2017, 20:55 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Шири, Грайсс и Оши — звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список лучших игроков недели.

<span class=error>НХЛ</span> на своем официальном сайте опубликовала список лучших игроков недели. Увеличить
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Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Конор Шири. «Пингвинз» одержали четыре победы в четырех встречах, Шири стал лучшим бомбардиром и снайпером недели, набрав 9 (6+3) очков.

Вторая звезда — вратарь «Айлендерс» Томас Грайсс. Команда из Нью-Йорка выиграла две встречи из трех, Грайсс отразил 97,1 процента бросков по своим воротам, пропуская 0,98 шайбы за игру. При этом два матча из трех он отстоял на ноль.

Третья звезда недели — форвард «Вашингтона» Ти. Джей. Оши, который набрал 6 (3+3) очков в трех играх и помог команде набрать пять из шести возможных очков.

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