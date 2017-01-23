Шири, Грайсс и Оши — звезды недели в НХЛ
НХЛ на своем официальном сайте опубликовала список лучших игроков недели.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первой звездой признан нападающий «Питтсбурга» Конор Шири. «Пингвинз» одержали четыре победы в четырех встречах, Шири стал лучшим бомбардиром и снайпером недели, набрав 9 (6+3) очков.
Вторая звезда — вратарь «Айлендерс» Томас Грайсс. Команда из
Третья звезда недели — форвард «Вашингтона» Ти. Джей. Оши, который набрал 6 (3+3) очков в трех играх и помог команде набрать пять из шести возможных очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter