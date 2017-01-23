Нападающие «Детройта» Ванек и Ларкин не сыграют с «Бостоном» из-за травм

Ванек должен восстановиться в ближайшие дни, он получил травму нижней части тела в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» после столкновения с одноклубником Андреасом Атанасью.



Ларкин не сыграет в двух следующих матчах из-за повреждения верхней части тела.