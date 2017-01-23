Нападающие «Детройта» Ванек и Ларкин не сыграют с «Бостоном» из-за травм
Нападающие «Детройт Ред Уингз» Томас Ванек и Дилан Ларкин не смогут помочь своей команде в ближайшем матче с «Бостон Брюинз». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Ванек должен восстановиться в ближайшие дни, он получил травму нижней части тела в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» после столкновения с одноклубником Андреасом Атанасью.
Ларкин не сыграет в двух следующих матчах
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