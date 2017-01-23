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23 января 2017, 20:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающие «Детройта» Ванек и Ларкин не сыграют с «Бостоном» из-за травм

Нападающие «Детройт Ред Уингз» Томас Ванек и Дилан Ларкин не смогут помочь своей команде в ближайшем матче с «Бостон Брюинз». Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ванек должен восстановиться в ближайшие дни, он получил травму нижней части тела в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» после столкновения с одноклубником Андреасом Атанасью.

Ларкин не сыграет в двух следующих матчах из-за повреждения верхней части тела.

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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», помог своей команде переиграть «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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