Селянне: В лице Лайне НХЛ наконец обрела суперзвезду из Финляндии

«Удивительно, насколько Лайне хорош. Мы все знали, что он будет играть здорово. Но никогда нельзя точно предсказать, как долго это продлится. Он ещё молод, Патрику ведь всего 18. Я в его возрасте не играл на таком уровне, но так работает система. Хоккеисты выходят на высокий уровень всё раньше и раньше. Мне особенно приятно, что его выбрал “Виннипег”. В этом я вижу много сходств. Я знаю, что у него будут отличные отношения с болельщиками. За ним интересно наблюдать. Я очень долго ждал, когда наконец в лиге появится суперзвезда из Финляндии. У нас много хороших игроков. Но теперь наконец есть суперзвезда», — цитирует Селянне официальный сайт лиги.