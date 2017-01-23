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23 января 2017, 10:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лундквист — 1-й вратарь в НХЛ, выигравший 20 матчей в каждом из 12 сезонов

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (1:0 ОТ).

Шведский хоккеист отразил 21 бросок и во второй раз сыграл на ноль.

Лундквист одержал свою 20-ю победу в нынешнем сезоне. Это позволило ему стать первым вратарём в истории лиги, который в первые 12 сезонов выигрывал по крайней мере 20 матчей.

Нью-Йорк Рейнджерс
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