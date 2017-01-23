Шведский хоккеист отразил 21 бросок и во второй раз сыграл на ноль.



Лундквист одержал свою 20-ю победу в нынешнем сезоне. Это позволило ему стать первым вратарём в истории лиги, который в первые 12 сезонов выигрывал по крайней мере 20 матчей.