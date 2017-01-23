Лундквист — 1-й вратарь в НХЛ, выигравший 20 матчей в каждом из 12 сезонов
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (1:0 ОТ).
Шведский хоккеист отразил 21 бросок и во второй раз сыграл на ноль.
Лундквист одержал свою 20-ю победу в нынешнем сезоне. Это позволило ему стать первым вратарём в истории лиги, который в первые 12 сезонов выигрывал по крайней мере 20 матчей.
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