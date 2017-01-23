Гол Проворова помог «Филадельфии» отыграться со счета 0:2 и выиграть у «Айлендерс»

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«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1 ОТ.

В первом матче игрового дня «Детройт Ред Уингз» на домашней арене потерпел поражение в овертайме от «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась с футбольным счетом — 0:1.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 22.01.2017, 20:30 0:1 ОТ Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс

Единственную шайбу поединка удалось забросить американскому нападающему гостей Джей Ти Миллеру, которому ассистировали Матс Цуккарелло и Брэди Шей. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист записал на свой счет сухой матч.

Игра шведского вратаря, который отразил 21 бросок по своим воротам, была высоко оценена руководством лиги — Лундквист был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провел на льду чуть больше 17-ти минут и результативными действиями не отметился.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 16, 22.01.2017, 23:00 5:1 Питтсбург Пингвинз Бостон Брюинз

«Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз» — 5:1.

Следующий матч получился гораздо более результативным и приятным для собравшихся зрителей. «Питтсбург» на родном льду нанес поражение «Бостону» со счетом 5:1.

Первый период получился безголевым, а вот уже в самом начале второй двадцатиминутки «пингвинам» удалась быстрая атака, в которой Брайн Раст с передачи Сидни Кросби расстрелял голкипера гостей.

В середине периода Конор Шири с передачи Раста удвоил преимущество «Питтсбурга». Ответная шайба нападающего «Бостона» Давида Крейчи, казалось, вернула в матч интригу, но последующие голы Патрик Хернквиста, Шири и Кросби превратили большую часть третьей двадцатиминутки в пустую формальность.

Российский форвард хозяев Евгений Малкин принял участие в двух из пяти результативных атак «пингвинов». Всего наш хоккеист провел на льду немногим меньше 17 минут.

Таким образом, Малкин продлил свою результативную серию (6 голов и 5 передач) до семи матчей. Всего в 46 играх сезона российский нападающий «Питтсбурга» набрал 54 очка и делит с одноклубником Сидни Кросби второе место в гонке бомбардиров НХЛ.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 23.01.2017, 1:00 6:7 ОТ Оттава Сенаторз Коламбус Блю Джэкетс

«Оттава Сенаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 6:7 ОТ.

Поединок «Оттавы» и «Коламбуса» мог бы поделиться зрелищностью и драматизмом с двумя предыдущими матчами. Командам в сумме удалось забросить 13 шайб, а судьба встречи решилась в овертайме.

Первая половина игры напоминала качели — клубы поочередно выходили вперед. Однако, после того, как на табло загорелись цифры 3:3, «Сенаторз» удался небольшой рывок благодаря голам Марка Стоуна и Майка Хофмана.

Но на два взятия ворот хозяев гости ответили тремя. Лишь шайба Кайла Турриса перевела встречу в овертайм, где победу все-таки одержал «Коламбус». Решающий бросок на счету Кэма Аткинсона.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Возможно, поэтому его клуб в итоге так много пропустил.

«Коламбус» в четвертый раз в сезоне забросил не менее семи шайб в одной игре и вышел на второе место по этому показателю. На протяжении предыдущих шести сезонов «Блю Джекетс» четырежды забивали не менее семи голов в одной игре.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 23.01.2017, 2:00 2:3 ОТ Нью-Йорк Айлендерс Филадельфия Флайерз

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» — 2:3 ОТ.

В следующем поединке игрового дня вновь победу в овертайме одержали гости. На этот раз «Филадельфия Флайерз » взяла верх над Нью-Йорк Айлендерс со счетом 3:2. По ходу основного времени матча после голов Ника Ледди и Алана Куина хозяева выигрывали со счетом 2:0.

Однако «Филадельфии» удалось отыграться благодаря точным броскам Уэйна Симмондса и российского защитника Ивана Проворова. Победу гостям принес гол Клода Жиру на 64-й минуте.

Проворов провел на льду около двадцати минут, российский нападающий «Флайерз» Роман Любимов — восемь, а его коллега по амплуа из «Айлендерс» Николай Кулемин — 15.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 23.01.2017, 3:30 4:2 Чикаго Блэкхокс Ванкувер Кэнакс

«Чикаго Блэкхоукс» — «Ванкувер Кэнакс» — 4:2.

В другом матче дня российским хоккеистам очков набрать не удалось. «Чикаго» нанес поражение «Ванкуверу» со счетом 4:2.

Самым результативным здесь оказался нападающий «ястребов» Джонатан Тэйвз, который забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик.

Российские партнеры Тэйвза по команде нападающие Артемий Панарин и Артем Анисимов очков не набрали.

Хоккей НХЛ 2016-2017 Неделя 17, 23.01.2017, 4:00 2:4 Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз

«Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз» — 2:4.

В заключительном поединке «Нэшвилл» на выезде переиграл «Миннесоту» со счетом 4:2. Первой звездой встречи здесь оказался шведский нападающий «Предаторз» Филип Форсберг, которому удалось оформить дубль.