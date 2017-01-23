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23 января 2017, 10:08 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Лундквист, Аткинсон и Тэйвз — звёзды дня

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Третьей звездой назван капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз — он набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (4:2).

Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, на счету которого в ворота «Оттавы Сенаторз» (7:6 ОТ).

Первой звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сыгравший на ноль в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:0 ОТ) при 21 отражённом броске.
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