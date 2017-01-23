Третьей звездой назван капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз — он набрал 4 (1+3) очка во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (4:2).



Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, на счету которого в ворота «Оттавы Сенаторз» (7:6 ОТ).



Первой звездой признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, сыгравший на ноль в матче с «Детройт Ред Уингз» (1:0 ОТ) при 21 отражённом броске.