Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон» в матче чемпионата НХЛ
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», помог своей команде переиграть «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу хозяев. Малкин отметился в матче двумя результативными передачами, ассистируя Патрику Хёрнквисту (42-я минута) и Сидни Кросби (45). Также у «пингвинов» отличились Брайан Раст (21) и Конор Шери (30 и 43). У гостей единственную шайбу забросил Давид Крейчи (34).
«Питтсбург» набрал 65 очков и занял третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» с 52 баллами идет на седьмой строчке.
|22.01.2017 23:00
|Зрители 18506
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|5:1
|Бостон Брюинз
|(0:0, 2:1, 3:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Клод Жюльен
Вратари
|Мэттью Мюррей
|Туукка Раск 31:48 (З. Макинтайр 31:48)
|2-й период
|20:18
|Брайан Раст (С. Кросби, К. Шири)
|29:06
|Конор Шири (Б. Раст, С. Кросби)
|29:35
|Джейк Гюнтцель
|Давид Крейчи (Д. Пастрняк, М. Белески)
|33:49
|37:22
|Кэмерон Гонс
|3-й период
|41:40
|Патрик Хернквист (Ч. Руведел, Е. Малкин)
|42:59
|Конор Шири (Джаст. Шульц, Б. Раст)
|Мэтт Белески
|44:31
|44:37
|Сидни Кросби (Ф. Кессел, Е. Малкин)
|44:50
|Карл Хагелин
|48:04
|Евгений Малкин
|48:04
|Кэмерон Гонс
|Джо Морроу
|48:04
|59:22
|Скотт Уилсон
|Мэтт Белески
|59:22
Статистика
|15
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Шири (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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