Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон» в матче чемпионата НХЛ

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу хозяев. Малкин отметился в матче двумя результативными передачами, ассистируя Патрику Хёрнквисту (42-я минута) и Сидни Кросби (45). Также у «пингвинов» отличились Брайан Раст (21) и Конор Шери (30 и 43). У гостей единственную шайбу забросил Давид Крейчи (34).

«Питтсбург» набрал 65 очков и занял третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» с 52 баллами идет на седьмой строчке.