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23 января 2017, 7:50 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон» в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», помог своей команде переиграть «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский форвард Евгений <span class=error>Малкин</span> выступающий за Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> помог своей команде переиграть Бостон <span class=error>Брюинз</span> в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) в пользу хозяев. Малкин отметился в матче двумя результативными передачами, ассистируя Патрику Хёрнквисту (42-я минута) и Сидни Кросби (45). Также у «пингвинов» отличились Брайан Раст (21) и Конор Шери (30 и 43). У гостей единственную шайбу забросил Давид Крейчи (34).

«Питтсбург» набрал 65 очков и занял третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» с 52 баллами идет на седьмой строчке.

22.01.2017 23:00 Зрители 18506 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 5:1 Бостон Брюинз
(0:0, 2:1, 3:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Клод Жюльен
Вратари
Мэттью Мюррей Туукка Раск 31:48 (З. Макинтайр 31:48)
2-й период
20:18 Брайан Раст (С. Кросби, К. Шири)
29:06 Конор Шири (Б. Раст, С. Кросби)
29:35 Джейк Гюнтцель
Давид Крейчи (Д. Пастрняк, М. Белески) 33:49
37:22 Кэмерон Гонс
3-й период
41:40 Патрик Хернквист (Ч. Руведел, Е. Малкин)
42:59 Конор Шири (Джаст. Шульц, Б. Раст)
Мэтт Белески 44:31
44:37 Сидни Кросби (Ф. Кессел, Е. Малкин)
44:50 Карл Хагелин
48:04 Евгений Малкин
48:04 Кэмерон Гонс
Джо Морроу 48:04
59:22 Скотт Уилсон
Мэтт Белески 59:22
Статистика
15 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Шири (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
Бостон Брюинз
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