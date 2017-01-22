Гол Джей Ти Миллера в овертайме принёс «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
«Детройт Ред Уингз» на домашней арене потерпел поражение в овертайме матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 0:1.
Единственную шайбу в матче забросил Джей Ти Миллер, которому ассистировали Матс Цуккарелло и Брэди Шей. Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист оформил сухой матч.
|22.01.2017 20:30
|Регулярный чемпионат
|Joe Louis Arena
|Детройт Ред Уингз
|0:1 ОТ
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Ален Виньо
Вратари
|Джаред Коро
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|06:05
|Майк Грин
|Оскар Линдберг
|14:14
|2-й период
|Кевин Клайн
|20:45
|22:53
|Дилан Ларкин
|Павел Бучневич
|28:37
|30:12
|Майк Грин
|3-й период
|43:23
|Джонатан Эрикссон
|Овертайм
|Джей.Ти. Миллер (М. Цуккарелло-Осен, Б. Шей)
|61:56
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Коро (Детройт Ред Уингз), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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