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22 января 2017, 23:36 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Джей Ти Миллера в овертайме принёс «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

«Детройт Ред Уингз» на домашней арене потерпел поражение в овертайме матча с «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственную шайбу в матче забросил Джей Ти Миллер, которому ассистировали Матс Цуккарелло и Брэди Шей. Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист оформил сухой матч.

22.01.2017 20:30 Регулярный чемпионат Joe Louis Arena
Детройт Ред Уингз 0:1 ОТ Нью-Йорк Рейнджерс
(0:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Ален Виньо
Вратари
Джаред Коро Хенрик Лундквист
1-й период
06:05 Майк Грин
Оскар Линдберг 14:14
2-й период
Кевин Клайн 20:45
22:53 Дилан Ларкин
Павел Бучневич 28:37
30:12 Майк Грин
3-й период
43:23 Джонатан Эрикссон
Овертайм
Джей.Ти. Миллер (М. Цуккарелло-Осен, Б. Шей) 61:56
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Коро (Детройт Ред Уингз), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
Новости Матчи Состав Статистика
Детройт Ред Уингз
Новости Матчи Состав Статистика
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