Джон Купер: Сегодня «Тампа» не заслуживала очков

По словам специалиста, игроки не включились в борьбу с самого начала матча.

— Сегодня мы не заслуживали очков, — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. — Это началось с унылого большинства в самом начале. Мы не включились в работу. Это в каком-то смысле задало тон всей игре. Без сомнения, неиспользованные четыре минуты большинства при счете 1:2 тоже сыграли важную роль.

Отметим, что для «Тампы» это поражение стало восьмым в последних десяти матчах.