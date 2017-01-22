Джон Купер: Сегодня «Тампа» не заслуживала очков
Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны» (3:5) отметил, что команда не заслуживала очков в этой встрече.
По словам специалиста, игроки не включились в борьбу с самого начала матча.
— Сегодня мы не заслуживали очков, — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. — Это началось с унылого большинства в самом начале. Мы не включились в работу. Это в
Отметим, что для «Тампы» это поражение стало восьмым в последних десяти матчах.
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