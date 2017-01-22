Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28510751/
22 января 2017, 14:10 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Джон Купер: Сегодня «Тампа» не заслуживала очков

Главный тренер «Тампы» Джон Купер после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Аризоны» (3:5) отметил, что команда не заслуживала очков в этой встрече.

По словам специалиста, игроки не включились в борьбу с самого начала матча.

— Сегодня мы не заслуживали очков, — приводит официальный сайт НХЛ слова Купера. — Это началось с унылого большинства в самом начале. Мы не включились в работу. Это в каком-то смысле задало тон всей игре. Без сомнения, неиспользованные четыре минуты большинства при счете 1:2 тоже сыграли важную роль.

Отметим, что для «Тампы» это поражение стало восьмым в последних десяти матчах.

Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Абрамович вернется в российский футбол

Известный футболист вступил в секту

В ЦСКА наконец-то приехал новичок