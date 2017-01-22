Ленер: Радулов меня дважды обманул
Голкипер «Баффало Сэйбрз» Робин Ленер прокомментировал свой сэйв в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ).
«Радулов дважды обманул меня сегодня. Он смещается к борту, заставляя меня следовать за ним, а потом отдаёт передачу за спину. Он очень хороший игрок, и мне повезло, что я успел вернуться. Было приятно поймать эту шайбу», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.
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