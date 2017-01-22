Пять игроков признаны звёздами дня в НХЛ
Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Третьей звездой назван форвард «Эдмонтон Ойлерз» Джордан Эберле, набравший четыре (2+2) очка в матче с «Калгари Флэймз» (7:3).
Второй звездой стал форвард «Аризона Койотс» Радим Врбата, набравший четыре (1+3) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3).
Звание первой звезды разделили игроки «Миннесота Уайлд»: Эрик Хаула, Райан Сутер и Джейсон Цукер, забившие три гола за 119 секунд в третьем периоде матча с «Анахайм Дакс» (5:3).
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