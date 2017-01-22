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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28509751/
22 января 2017, 12:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

19-летний форвард «Аризоны» Фишер забил победный гол в дебютном матче в НХЛ

Форвард «Аризона Койотс» Кристиан Фишер забил победный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), который стал для него первым в НХЛ.

19-летний американский хоккеист проводил дебютный матч в лиге. Он был выбран «Койотс» под 32-м номером на драфте НХЛ-2015. В 31-м матче АХЛ нынешнего сезона он набрал 32 (16+16) очка.

Аризона Койотс
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