19-летний форвард «Аризоны» Фишер забил победный гол в дебютном матче в НХЛ
Форвард «Аризона Койотс» Кристиан Фишер забил победный гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:3), который стал для него первым в НХЛ.
19-летний американский хоккеист проводил дебютный матч в лиге. Он был выбран «Койотс» под 32-м номером на драфте НХЛ-2015. В 31-м матче АХЛ нынешнего сезона он набрал 32 (16+16) очка.
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