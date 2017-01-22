Овечкин догнал Гретцки, а Бобровский опять помог «Коламбусу»

Бобровский тащит «Коламбус»

Третья за 12 дней встреча «Коламбуса» и «Каролины» завершилась второй победой «жакетов». В начале матча свою первую шайбу в НХЛ забросил 23-летний финн Маркус Хянникяйнен, во втором периоде «ураганы» смогли отыграться с 0:2 усилиями Ахо и Фолка. В начале третьего несколько спасений Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» остаться в игре, а затем Скотт Хартнелл оформил дубль с отличной передачи Сэма Ганье. Бобровский отразил 35 бросков по по своим воротам и одержал 28-ю победу в регулярном чемпионате. По этому показателю он лидирует во всей НХЛ, а его «Коламбус» продолжает идти на втором месте в столичном дивизионе.

Павелец устанавливает рекорд «Виннипега»

Игровой день начался в Виннипеге, где местная команда принимала «Сент-Луис». Этот матч стал дебютным для голкипера «Блюз» Финикса Копли, а у «Джетс» место в воротах вновь занял Ондржей Павелец. Перед сезоном чеха выставляли на драфт отказов, и лишь недавно команда его подняла из АХЛ, и он одержал уже две победы в двух матчах. Павелец сделал 25 сейвов во втором периоде этого матча и установил новый рекорд франшизы. «Виннипег» лидировал в счёте практически весь матч, а уйти в отрыв смог только в начале третьего периода. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал одну передачу, но его безголевая серия составляет уже семь матчей.

Ленер перехитрил Радулова

«Монреаль» долго лидировал в счёте в этом матче, но за восемь минут до конца третьего периода «Баффало» смог уйти от поражения. «Клинки» могли и выиграть этот матч, но за считанные секунды до конца основного времени Кэри Прайс остановил Расмуса Ристолайнена. В овертайме Алекс Гальченюк должен был решать эпизод после отличной передачи Александра Радулова, но голкипер «Баффало» Робин Ленер прочитал тот манёвр и остановил шайбу. Причём Радулов не впервые исполняет такой трюк, когда уже должен сам бросать по воротам, но отдаёт передачу на пустые.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">OH. MY. LORD!!<br><br>This is simply unbelievable. <a href="https://t.co/Lk35tum8X4">pic.twitter.com/Lk35tum8X4</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/823003623563132930">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом пару дней назад все думали о том, что у Ленера конфликт в «Баффало» после того, как его поменяли во время матча с «Торонто», а швед вспылил на скамейке и раскидал всю свою амуницию. Российский защитник Алексей Емелин провёл на льду 21,5 минуты и завершил встречу с показателем «-1», Радулов отыграл без секунды полный период и отметился лишь одним броском по чужим воротам.

«Аризона» прервала серию неудач

Обе команды подошли к этой встрече с серией поражений, «молнии» проводят неудачную поездку по Западу и наверняка рассчитывали на лёгкие очки в Аризоне. Уже в первом периоде «койоты» смогли создать комфортный задел в две шайбы, но под занавес игрового отрезка Седрик Пакетт отыграл одну. Конец второй трети игры стал решающим, за пять минут «Аризона» смогла забросить три шайбы и сделать счёт 5:1. Четвёртую шайбу забросил Кристиан Фишер в своей первой игре в НХЛ, а ассистировал ему Бурмистров.



На третий период место в воротах «Тампы» занял Андрей Василевский, Владислав Наместников забросил одну шайбу, а Никита Нестеров ассистировал в третьем голе. На этом попытки отыграться и завершились. Никита Кучеров завершил матч с показателем полезности «-2», а Нестеров — «-3», Василевский отразил 6 из 6 бросков по своим воротам. Бурмистров хоть и отдал одну передачу, но завершил встречу с отрицательной полезностью — «-1».

«Вашингтон» набирает очки в 13-м матче подряд

«Вашингтон» выдаёт удивительную серию, команда регулярно набирает очки, да при этом и забивает временами по 5−7 шайб за игру. Исключением не стала поездка в Даллас, правда «Вашингтон» отличился лишь четыре раза. Перед третьим периодом техасские «звёзды» вели со счётом 3:1, но две шайбы в большинстве в начале периода и счёт равный. Одну из этих шайб забросил капитан команды Александр Овечкин, для которого она стала 22-й в сезоне. На 19-й секунде овертайме победу команде принёс Джей Бигл, а то стартовое вбрасывание выиграл Евгений Кузнецов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Classic <a href="https://twitter.com/ovi8">@ovi8</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/WSHvsDAL?src=hash">#WSHvsDAL</a> <a href="https://t.co/CLRWzK56gg">pic.twitter.com/CLRWzK56gg</a></p>— NHL (@NHL) <a href="https://twitter.com/NHL/status/823012982414249985">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К тому же этот гол в большинстве стал для Овечкина 204-м в карьере и он догнал по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки. Лидером по этому показателю является Дэйв Андрейчак, отличившийся в численном большинстве 274 раза. Сейчас Овечкин делит 15-е место, до Джо Сакика ему осталась одна шайба.

Первый дубль главного поклонника Овечкина

Несколько недель назад форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд наконец-то получил фотографию Овечкина с его автографом. 22 января нападающий сделал свой первый дубль в НХЛ в матче против «Филадельфии». До конца второго периода счёт держался ровным, но Кайл Палмьери и Вуд перевернули чашу весов в пользу «дьяволов». Российский форвард «Нью-Джерси» Сергей Калинин очков не набрал и завершил матч отрицательной полезностью. Роман Любимов из «Филадельфии» провёл матч по нулям, а защитник Иван Проворов набрал своё 21-е очко в НХЛ, отдав результативную передачу.

«Колорадо» терпит пятое поражение подряд

«Лавины» проводят очень неудачный сезон, тем удивительнее стало то, что они смогли перевести игру с одним из лидеров сезона «Сан-Хосе» хотя бы в овертайм. При этом в середине второго периода свою пятую шайбу в сезоне забросил россиянин Михаил Григоренко. Если он забивает, то «Колорадо» непременно проигрывает. В овертайме победу «акулам» принёс Шлемко. В итоге Григоренко закончил матч с показателем полезности «+2», Никита Задоров и Фёдор Тютин провели на льду больше 23 минут и по итогам встречи не получили «минусов».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">MacK with the move. Grigo with the finish. <a href="https://t.co/N2AdqG0RgH">pic.twitter.com/N2AdqG0RgH</a></p>— Colorado Avalanche (@Avalanche) <a href="https://twitter.com/Avalanche/status/823038298226446336">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слепышев забивает — «Эдмонтон» выигрывает

Последняя в этом сезоне Битва при Альберте завершилась победой «Эдмонтона». Уже на 77-й секунде встреча россиянин Антон Слепышев открыл счёт в матче, эта шайба стала для него третьей в текущем сезоне. Если Слепышев забивает, то «Эдмонтон» обязательно выигрывает, это правило сработало и в этот раз. Уже к концу шестой минуты встречи «нефтяники» вели с комфортным преимуществом в три шайбы. «Калгари» пытался сохранить лицо в этой встрече и смог отыграть три шайбы и уступил со счётом 3:7.